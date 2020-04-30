СМИ: умер индийский актер Риши Капур

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апреля. /ТАСС/. Болливудский актер Риши Капур умер в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни. Как сообщает в четверг телеканал NDTV, актер был болен раком.

Риши Капур - сын актера и режиссера Раджа Капура. Его называли последней звездой старшего поколения этой семьи, многие представители которой снимались в Болливуде.

Первую серьезную роль Риши Капур, которого в семье называли Чинту, сыграл в фильме своего отца "Мое имя Клоун" (Mera Naam Joker, 1970), в котором снимались и советские актеры, в том числе артисты цирка. Первый большой успех к молодому актеру пришел после роли в фильме "Бобби" (Bobby, 1973), режиссером которого также был его отец Радж Капур. Риши был признан тогда в Индии актером года. Традиционно Чинту играл роли важных для индийского кино романтичных влюбленных.

Советскому, а потом и российскому зрителю Риши Капур знаком по фильмам "Мститель" (Barood, 1976) "Амар, Акбар, Антони" (Amar, Akbar, Antoni, 1977), "Любовный недуг" (Prem Rog, 1982), "Чандни" (Chandni, 1989), "Слепая любовь" (Fanaa, 2006) и другим.