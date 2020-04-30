{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: умер индийский актер Риши Капур

Ему было 67 лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апреля. /ТАСС/. Болливудский актер Риши Капур умер в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни. Как сообщает в четверг телеканал NDTV, актер был болен раком.

Риши Капур - сын актера и режиссера Раджа Капура. Его называли последней звездой старшего поколения этой семьи, многие представители которой снимались в Болливуде.

Первую серьезную роль Риши Капур, которого в семье называли Чинту, сыграл в фильме своего отца "Мое имя Клоун" (Mera Naam Joker, 1970), в котором снимались и советские актеры, в том числе артисты цирка. Первый большой успех к молодому актеру пришел после роли в фильме "Бобби" (Bobby, 1973), режиссером которого также был его отец Радж Капур. Риши был признан тогда в Индии актером года. Традиционно Чинту играл роли важных для индийского кино романтичных влюбленных.

Советскому, а потом и российскому зрителю Риши Капур знаком по фильмам "Мститель" (Barood, 1976) "Амар, Акбар, Антони" (Amar, Akbar, Antoni, 1977), "Любовный недуг" (Prem Rog, 1982), "Чандни" (Chandni, 1989), "Слепая любовь" (Fanaa, 2006) и другим.

Теги
Индия
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Литературный музей Петербурга открыл проект о ленинградских писателях - участниках войны
Виртуальная выставка расскажет, в частности, о судьбах Всеволода Рождественского, Вениамина Каверина и Михаила Зощенко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС