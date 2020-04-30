Театры Москвы понесли убытки от 20 до 300 млн рублей из-за приостановки работы

Руководители театров отметили, что сейчас выплаты работникам в основном производятся из субсидий государства и из финансовых запасов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московские театры за пять нерабочих недель в связи с ограничительными мерами из-за распространения новой коронавирусной инфекции понесли многомиллионные убытки. Сумма потерь за период с 17 марта по 30 апреля варьируется от 20 до 300 млн рублей, сообщили ТАСС руководители культурных учреждений. "Я уже говорил, что Большой театр за один день простоя теряет 9 млн рублей, - сказал ТАСС генеральный директор Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимир Урин. - В прошлом году мы заработали от продажи билетов 2 млрд 700 млн рублей, получается, что за один рабочий день мы зарабатывали около 9 млн рублей. За вторую половину марта и апрель мы недополучили 310 млн рублей с трех сцен только от продажи билетов". Театр закрыт с 17 марта, напомнил Урин. При этом он сообщил, что зарплата за март полностью выплачена всем сотрудникам ГАБТ, коллектив которого составляют 3400 человек. "В апреле мы тоже выплатим зарплату, - заверил Урин. - Выплаты производятся из субсидии государства и частично тех финансовых запасов, которые были накоплены театром и которые мы сейчас "проедаем". По его словам, идеально сложилась бы финансовая ситуация, если бы Большой театр смог открыться в новом сезоне, в сентябре. "Но нас предупреждают, что после эпидемии театры откроются в последнюю очередь. К тому же мы боимся второй волны заболевания, вызванного коронавирусом", - сказал Урин. "А вот если бы мы смогли открыться в сентябре, это был бы самый оптимистичный сценарий во всех смыслах", - заявил он. Убытки других театров Другой крупный столичный театр - Московский академический музыкальный театр (МАМТ) им. К. С. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко - за неделю простоя теряет порядка 8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил его генеральный директор Антон Гетьман. "С 17 марта по 26 апреля (за пять нерабочих недель) мы вернули зрителям деньги за билеты в сумме 22 млн 780 тыс. рублей", - сказал Гетьман.

Это прямые убытки, подчеркнул он, добавив, что есть и косвенные убытки. "В общей сложности наши потери составили более 40 млн рублей, примерно 8 млн в неделю, - уточнил гендиректор МАМТ. - Теперь нерабочие дни продлены до 11 мая. В итоге убытки составят порядка 70 млн рублей". По его мнению, "финансовые потери лишают возможности выпустить хотя бы один новый спектакль в текущем году". "Сейчас перед нами стоит задача сохранить зарплату сотрудникам на уровне 2019 года. Пока зарплата выплачивается всем сотрудникам (а их 1140 человек) в полном объеме", - заявил гендиректор театра. Он пояснил, что эти выплаты производятся из гранта правительства Москвы, который определен театру на 2020 год. "Подушка безопасности у нас тоже есть, мы ее храним", - подтвердил собеседник агентства. При этом Гетьман не скрыл, что, как и другие руководители столичных театров, рассчитывает на помощь правительства Москвы. "Будет ли эта помощь и в каком объеме, сейчас никто сказать не может", - сказал он и добавил, что приоритетной поддержки, по его мнению, заслуживает здравоохранение, малый и средний бизнес, другие социальные сферы, и он относится к этому с пониманием. Свой комментарий по поводу финансовых потерь в период эпидемии дал ТАСС директор Государственного академического театра имени Е. Вахтангова Кирилл Крок. "Подсчет очень простой: ежемесячный доход Вахтанговского театра составляет 60 млн рублей. Если театр один день не играет, он теряет 2 млн рублей. Мы же, как все московские театры, закрыты с 17 марта, то есть уже более пяти недель", - сказал Крок. Пока у театра есть финансовая подушка безопасности, которая была создана за последние 10 лет успешной работы, поделился он. По его словам, всем сотрудникам театра - от гардеробщиков до народных артистов - выплачивается средняя зарплата. "Но это не может продолжаться до бесконечности. Когда мы "проедим" свои финансовые запасы, нам придется надеяться и рассчитывать на помощь государства", - заключил директор Вахтанговского театра. Распределение средств Как рассказала ТАСС директор Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, в среднем театр зарабатывал в месяц с продажи билетов примерно 25-30 млн рублей в высокий сезон, на данный момент этой выручки нет. "20% из этих средств сразу уходили авторам, 12 млн шли на зарплаты, еще несколько млн уходило на зарплаты артистам и сотрудникам постановочной части, работающим по гражданско-правовым договорам", - пояснила она.

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