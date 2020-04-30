Театры Москвы понесли убытки от 20 до 300 млн рублей из-за приостановки работы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московские театры за пять нерабочих недель в связи с ограничительными мерами из-за распространения новой коронавирусной инфекции понесли многомиллионные убытки. Сумма потерь за период с 17 марта по 30 апреля варьируется от 20 до 300 млн рублей, сообщили ТАСС руководители культурных учреждений.
"Я уже говорил, что Большой театр за один день простоя теряет 9 млн рублей, - сказал ТАСС генеральный директор Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимир Урин. - В прошлом году мы заработали от продажи билетов 2 млрд 700 млн рублей, получается, что за один рабочий день мы зарабатывали около 9 млн рублей. За вторую половину марта и апрель мы недополучили 310 млн рублей с трех сцен только от продажи билетов".
Театр закрыт с 17 марта, напомнил Урин. При этом он сообщил, что зарплата за март полностью выплачена всем сотрудникам ГАБТ, коллектив которого составляют 3400 человек. "В апреле мы тоже выплатим зарплату, - заверил Урин. - Выплаты производятся из субсидии государства и частично тех финансовых запасов, которые были накоплены театром и которые мы сейчас "проедаем".
По его словам, идеально сложилась бы финансовая ситуация, если бы Большой театр смог открыться в новом сезоне, в сентябре. "Но нас предупреждают, что после эпидемии театры откроются в последнюю очередь. К тому же мы боимся второй волны заболевания, вызванного коронавирусом", - сказал Урин. "А вот если бы мы смогли открыться в сентябре, это был бы самый оптимистичный сценарий во всех смыслах", - заявил он.
Убытки других театров
Другой крупный столичный театр - Московский академический музыкальный театр (МАМТ) им. К. С. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко - за неделю простоя теряет порядка 8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил его генеральный директор Антон Гетьман. "С 17 марта по 26 апреля (за пять нерабочих недель) мы вернули зрителям деньги за билеты в сумме 22 млн 780 тыс. рублей", - сказал Гетьман.
Это прямые убытки, подчеркнул он, добавив, что есть и косвенные убытки. "В общей сложности наши потери составили более 40 млн рублей, примерно 8 млн в неделю, - уточнил гендиректор МАМТ. - Теперь нерабочие дни продлены до 11 мая. В итоге убытки составят порядка 70 млн рублей".
По его мнению, "финансовые потери лишают возможности выпустить хотя бы один новый спектакль в текущем году". "Сейчас перед нами стоит задача сохранить зарплату сотрудникам на уровне 2019 года. Пока зарплата выплачивается всем сотрудникам (а их 1140 человек) в полном объеме", - заявил гендиректор театра. Он пояснил, что эти выплаты производятся из гранта правительства Москвы, который определен театру на 2020 год. "Подушка безопасности у нас тоже есть, мы ее храним", - подтвердил собеседник агентства.
При этом Гетьман не скрыл, что, как и другие руководители столичных театров, рассчитывает на помощь правительства Москвы. "Будет ли эта помощь и в каком объеме, сейчас никто сказать не может", - сказал он и добавил, что приоритетной поддержки, по его мнению, заслуживает здравоохранение, малый и средний бизнес, другие социальные сферы, и он относится к этому с пониманием.
Свой комментарий по поводу финансовых потерь в период эпидемии дал ТАСС директор Государственного академического театра имени Е. Вахтангова Кирилл Крок. "Подсчет очень простой: ежемесячный доход Вахтанговского театра составляет 60 млн рублей. Если театр один день не играет, он теряет 2 млн рублей. Мы же, как все московские театры, закрыты с 17 марта, то есть уже более пяти недель", - сказал Крок.
Пока у театра есть финансовая подушка безопасности, которая была создана за последние 10 лет успешной работы, поделился он. По его словам, всем сотрудникам театра - от гардеробщиков до народных артистов - выплачивается средняя зарплата. "Но это не может продолжаться до бесконечности. Когда мы "проедим" свои финансовые запасы, нам придется надеяться и рассчитывать на помощь государства", - заключил директор Вахтанговского театра.
Распределение средств
Как рассказала ТАСС директор Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, в среднем театр зарабатывал в месяц с продажи билетов примерно 25-30 млн рублей в высокий сезон, на данный момент этой выручки нет. "20% из этих средств сразу уходили авторам, 12 млн шли на зарплаты, еще несколько млн уходило на зарплаты артистам и сотрудникам постановочной части, работающим по гражданско-правовым договорам", - пояснила она.
Часть средств театру обеспечивает государственное финансирование. Однако, по словам Апфельбаум, для выплаты зарплат и налогов, РАМТ необходимы 12 млн рублей сверх бюджетных средств ежемесячно, которые и берутся из выручки с билетов. Директор добавила, что театр ведет диалог с Министерством финансов РФ о компенсации этой суммы, но пока ясности по этому вопросу нет.
В московском музыкальном театре "Геликон-опера" ТАСС сообщили, что за период запрета массовых мероприятий к сегодняшнему дню убытки театра составили чуть более 20 млн рублей или порядка 450 тыс. рублей в день. "Это и отмененные спектакли, и возврат денег за отмененные гастроли и проекты, и внебюджетная часть заработной платы", - пояснили в пресс-службе "Геликон-оперы". В пресс-службе же Государственного театра наций отметили, что сумма средств, которую театр мог получить с 17 марта по 30 апреля с продажи билетов, должна была составить 69,3 млн рублей.
Схожим образом обстоят дела и у столичных музеев, получавших значительную часть средств от продажи билетов. Так, по информации пресс-службы Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, ГМИИ в день теряет около 2 млн рублей. За пять недель с момента закрытия музея общая сумма недополученной выручки составила 72 млн рублей. В свою очередь, Государственный исторический музей в период с 17 марта до конца апреля потерял на продаже билетов 45-50 млн рублей.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщала, что разработка стратегии для поддержки подведомственных организаций на данный момент является одним из ключевых направлений работы министерства. По постановлению правительства РФ ведомство предоставит возможность культурным учреждениям изменить показатели государственного задания. Также прорабатывается возможность финансовой помощи в части компенсации недополученных доходов.