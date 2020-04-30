Мультфильм "Лунтик и его друзья" покажут в США, Канаде и Латинской Америке

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 100 эпизодов мультсериала "Лунтик и его друзья" переведут для показа в США, Канаде и странах Латинской Америки, сообщает пресс-служба компании "Экспоконтент".

"Студия анимационного кино "Мельница" совместно c международным лицензионным агентством Ink Group объявили о заключении контракта с голливудской компанией Kenn Viselman Presents, которая с 1 мая 2020 года возьмет на себя управление телевизионными, digital и лицензионными правами анимационного сериала "Лунтик и его друзья" на территории США, Канады и стран Латинской Америки. Специально для этого будут локализованы 108 эпизодов сериала по 6 минут", - говорится в сообщении.

Также в контракт включили серии нового сезона в 3D, которые передадут партнерам в 2021 году. Продюсер и сооснователь студии "Мельница" Сергей Сельянов напомнил, что мультфильм уже показывают на телеэкранах и цифровых платформах в Китае, Европе, на Ближнем Востоке. Он выразил надежду, что партнерство с голливудской компанией позволит бренду добиться значительных успехов на рынках США, Канады и Латинской Америки.

"Выход на американский рынок, пожалуй, один из самых сложных и значительных шагов для международного развития нашего бренда", - добавил он.

Продюсер и основатель Kenn Viselman Presents Кенн Визельмен назвал сериал настоящим феноменом, а героя Лунтика - позитивным персонажем, который "шлет миру лучи добра". "Это именно то, в чем сейчас нуждаются наши дети. Я уверен, что приключения Лунтика очень полюбятся американским зрителям", - заключил он.