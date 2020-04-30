В Петербурге стартовал джазовый онлайн-марафон в поддержку борющихся с пандемией врачей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Многочасовой благотворительный джазовый марафон в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией, стартовал в Санкт-Петербурге в четверг. Среди хедлайнеров проекта - знаменитые российские и зарубежные исполнители, в том числе Давид Голощекин, Игорь Бутман, Дебора Браун, Кэтрин Рассел и многие другие.

"Совместно с фондом "Не напрасно" - фонд профилактики рака, который во время пандемии коронавируса переориентировал свою деятельность на помощь больницам, - продолжаем собирать деньги для петербургских больниц. Пяти уже помогли, пяти больницам еще требуется помощь", - сказал один из соведущих марафона Федор Погорелов.

На сайте проекта отмечается, что собранные в ходе марафона деньги будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты для врачей. В прямом эфире выступят в общей сложности около трех десятков вокалистов, музыкантов, оркестров и ансамблей из России, Белоруссии, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Турции, США и Эстонии. На площадке онлайн-марафона организован телемост с Минском, где на радио "SPUTNIK Беларусь" выступают лучшие белорусские джазовые бэнды: VIP Jazz Андрея Славинского, Квартет Павла Орлова, Карен Карапетян и трио Людмилы Круковской.

После 21:00 мск начнется трансляция гала-концерта "Джаз на Неве" с участием оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением народного артиста РФ Сергея Жилина, народной артистки РФ Ларисы Долиной, Интарса Бусулиса и других. Ведущий марафона - заслуженный деятель искусств России, автор первой российской джазовой энциклопедии Владимир Фейертаг.

Мероприятие проходит при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.