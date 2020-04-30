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Умер народный артист России Альберт Панков

Ему было 86 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии с прискорбием сообщает, что сегодня, 30 апреля 2020 года, на 87-м году жизни скончался народный артист России Альберт Павлович Панков. Человек безграничной доброты и обаяния, беспримерно честный и требовательный к себе, при этом в высшей степени скромный и порядочный - таким Альберта Павловича знали и любили близкие и коллеги. Артист великолепной школы, с прекрасными вокальными и внешними данными, создатель выразительных образов в репертуаре как классического, так и советского репертуара", - говорится в сообщении театра.

Панков родился в Луганске. В 1960 году окончил музыкальное училище при Московской консерватории имени П. И. Чайковского по классу сольного пения, был направлен на работу в Новосибирский театр музыкальной комедии, где выступал до 1962 года, когда перешел в труппу Ростовского театра музыкальной комедии. В труппу Ленинградского театра музыкальной комедии он вступил в 1965 году. В этом театре он прослужил до конца жизни, исполнив на его сцене более 60 ролей.

О дате и месте его похорон будет объявлено дополнительно, уточнили в сообщении театра.

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