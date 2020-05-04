{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В "Одноклассниках" пройдет премьера второго сезона "Звездные Войны: Галактика приключений"

Она приурочена ко Дню Галактики, который поклонники саги отмечают 4 мая

"Одноклассники"

В "Одноклассниках" состоится премьера второго сезона анимационного сериала "Звездные войны: Галактика приключений". Она приурочена ко Дню Галактики, который поклонники саги отмечают 4 мая, сообщила пресс-служба соцсети.

"Звездные Войны: Галактика приключений" отлично подходит для семейного просмотра. Короткометражные серии включают познавательные фрагменты и помогут познакомить детей с ключевыми моментами и легендарными героями саги", - говорится в сообщении. Во втором сезоне появятся Рей, Кайло Рен, BB-8, Принцесса Лея и другие персонажи.

Эпизоды сериала будут публиковаться на официальной странице "Звездных войн" в "Одноклассниках".

Первый сезон, премьера которого также состоялась в соцсети, вышел в декабре 2019 года. Он собрал в "Одноклассниках" более 1,5 млн просмотров.

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
СМИ: организаторы перенесли концерт Боба Синклера на крыше Триумфальной арки в Париже
По данным телеканала BFM, МВД Франции выразило несогласие с проведением концерта из-за риска несанкционированного скопления людей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС