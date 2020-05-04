В "Одноклассниках" пройдет премьера второго сезона "Звездные Войны: Галактика приключений"

"Одноклассники"

В "Одноклассниках" состоится премьера второго сезона анимационного сериала "Звездные войны: Галактика приключений". Она приурочена ко Дню Галактики, который поклонники саги отмечают 4 мая, сообщила пресс-служба соцсети.

"Звездные Войны: Галактика приключений" отлично подходит для семейного просмотра. Короткометражные серии включают познавательные фрагменты и помогут познакомить детей с ключевыми моментами и легендарными героями саги", - говорится в сообщении. Во втором сезоне появятся Рей, Кайло Рен, BB-8, Принцесса Лея и другие персонажи.

Эпизоды сериала будут публиковаться на официальной странице "Звездных войн" в "Одноклассниках".

Первый сезон, премьера которого также состоялась в соцсети, вышел в декабре 2019 года. Он собрал в "Одноклассниках" более 1,5 млн просмотров.