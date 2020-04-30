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75-летие Победы

Театр "Современник" запускает онлайн-проект к юбилею Великой Победы

С 1 мая каждый день ровно в 4:00 на официальных ресурсах театра будет выходить по одному диалогу молодых артистов со своими коллегами старших поколений "Современника"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московский театр "Современник" отметит 75-летие Великой Победы специальным онлайн-проектом "Диалоги Современника. Война и мир", старт которому будет дан 1 мая в четыре часа утра московского времени. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"В преддверии празднования юбилея Победы мы запускаем онлайн-проект "Диалоги Современника. Война и мир", инициаторами и авторами которого стали молодые артисты театра, решившие попробовать смело и искренне поговорить о войне, о мире, о своих страхах, чувствах и памяти", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, старт проекта назначен на 4 часа утра неслучайно, так как 22 июня 1941 года именно в это время без объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.

"В формате zoom-конференций - это наша новая цифровая реальность, уже прочно вошедшая в обиход с начала всеобщей самоизоляции, - молодые артисты будут говорить друг с другом, а также со своими коллегами старших поколений "Современника", - рассказала представитель пресс-службы.

Она отметила, что авторами проекта выступили Клавдия Коршунова, Никита Ефремов, Марина Лебедева, Илья Лыков, Полина Рашкина, Игорь Царегородцев, Семен Шомин, Наталья Ушакова, Полина Пахомова, Татьяна Лялина, Георгий Токаев. В диалогах также участвуют Виктор Тульчинский, Елена Миллиоти, Марина Хазова, Дарья Белоусова, Ольга Дроздова, Янина Романова, Шамиль Хаматов.

С 1 мая каждый день ровно в 4:00 на официальных ресурсах театра будет выходить по одному диалогу. "А 9 мая на сайте и в социальных сетях театра появится видео, где мы попытаемся размышлять о празднике, победах, поражениях, понятиях чести и достоинства голосами героев спектаклей "Современника", посвященных Великой Отечественной войне", - добавила представитель пресс-службы "Современника".

Теги
Россия75-летие Победы
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