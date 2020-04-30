МХТ имени Чехова из-за вынужденного простоя теряет более 50 млн рублей ежемесячно

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А.П. Чехова из-за приостановки работы в условиях ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции несет убытки в размере 50 млн рублей ежемесячно. Об этом в четверг сообщила ТАСС первый заместитель художественного руководителя-директора театра Марина Андрейкина.

"МХТ им. А.П. Чехова, как и другие успешные театры, оказался в очень сложной ситуации", - признала Андрейкина. "Отмена спектаклей с 17 марта повлекла за собой необходимость возврата денежных средств зрителям, при этом все равно пришлось оплатить услуги билетным агентам и банкам за совершенные ими продажи и операции. Неполученные доходы составляют в МХТ более 50 млн рублей в месяц", - констатировала она.

"Мы зарабатывали половину всех наших доходов, - продолжила Андрейкина. - Из этих средств значительная часть шла на заработную плату. Из них же мы финансировали новые постановки, а также проектные и административно-хозяйственные работы, проводимые в театре и зачастую связанные с перспективным развитием".

"Последствия периода вынужденного простоя мы будем ощущать еще пару сезонов точно", - подчеркнула собеседница агентства. Она пояснила, что финансовый план театра пересмотрен, по всем статьям выявлены возможности экономии и отказа от каких-то закупок. Все высвобождающиеся средства будут направлены на заработную плату сотрудникам.

"Сейчас доля бюджетных средств в зарплатах некоторых работников составляет чуть больше 10%, мы сделаем все, чтобы поддержать наш коллектив", - заверила Андрейкина. По ее словам, за март-апрель сотрудники еще не очень почувствовали изменившиеся условия, поскольку всю труппу в середине апреля отправили в оплачиваемый отпуск на 28 дней. Однако дальнейший простой неизбежно скажется и на доходах сотрудников, и на планах театра, считает первый замхудрука - директора МХТ.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщала, что разработка стратегии для поддержки подведомственных организаций на данный момент является одним из ключевых направлений работы министерства. По постановлению правительства РФ ведомство предоставит возможность культурным учреждениям изменить показатели государственного задания. Также прорабатывается возможность финансовой помощи в части компенсации недополученных доходов.