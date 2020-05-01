"Лебединое озеро" Пермского театра оперы и балета открыл онлайн-фестиваль Чайковского

ПЕРМЬ, 1 мая. /ТАСС/. Балет "Лебединое озеро" Пермского академического театра оперы и балета открыл онлайн-фестиваль, посвященный 180-летию со дня рождения композитора Петра Ильича Чайковского. Он пройдет на различных виртуальных площадках с 1 по 6 мая, сообщила в пятницу пресс-служба театра.

"Лебединое озеро", которое сегодня транслируют, поставил главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко. В его редакции сохранены канонические фрагменты хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова, Александра Горского, Константина Сергеева, дополняют спектакль и собственные танцевальные рисунки Мирошниченко. Изменено и прочтение сюжета. Центральным персонажем становится принц Зигфрид, за душой которого охотится Злой гений Ротбарт, здесь приобретающий дополнительные силы - его партия более танцевальная. Постановка стилизована под балет "большой формы" образца 90-х годов XIX века. Пачки "лебедей" изготовлены по старинным образцам конца XIX века и обшиты настоящими перьями.

Онлайн-фестиваль пройдет с 1 по 6 мая, на официальном сайте и YouTube-канале театра, в онлайн-кинотеатре "Окко", на сайтах "Культура.рф", "Дом.ru" и в Яндекс. Зрители могут посмотреть записи балетов и опер, поставленных на музыку Чайковского, симфонический концерт, в котором прозвучат его Третья симфония и струнный секстет "Воспоминание о Флоренции". Так, например, в афише на 2 мая - "Евгений Онегин" - одно из самых любимых "оперных детищ" композитора наряду с "Пиковой дамой", а 3 мая - балет "Серенада" в хореографии Джорджа Баланчина. Завершит фестиваль балет "Щелкунчик" в авторской версии Алексея Мирошниченко.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. В 1965 году театру присвоили имя Чайковского, здесь в разные годы поставлены все сценические произведения композитора. Достижения пермского театра неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска".