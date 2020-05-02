На YouTube-канале Киностудии им. Горького разместят более 500 фильмов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Более 500 фильмов планируется разместить на официальном YouTube-канале Киностудии имени Горького, который начнет работу в субботу. Среди первых картин, доступных зрителям, - знаменитые военные драмы "Семнадцать мгновений весны" и "А зори здесь тихие…", сообщает пресс-служба студии.

"Наш новый ресурс постепенно агрегирует на своей площадке более 500 фильмов разных лет. Это будут как шедевры "золотой коллекции" - "Три тополя на Плющихе", "Тихий Дон", "Гостья из будущего" и многие другие картины, начиная с 50-х годов XX века, так и ленты последних лет - "Подкидыш", "Детки напрокат", "Варенье из сакуры" и другие", - рассказала гендиректор киностудии Юлиана Слащева, чьи слова привели в пресс-службе.

Первыми фильмами, размещенными на канале ко Дню Победы, станут ленты военной тематики, среди которых "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой, "А зори здесь тихие…" Станислава Ростоцкого, "Приказ: Перейти границу" Юрия Иванчука, "Постарайся остаться живым" Геннадия Иванова и другие.

"Мы рады представить зрителям богатейшее наследие киностудии, которое оказало большое влияние на отечественный и мировой кинематограф", - добавила гендиректор.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины.