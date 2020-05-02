МХТ им. Чехова проведет онлайн театральный марафон в День Победы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова объявил программу театрального марафона, который в условиях самоизоляции в связи с распространением нового коронавируса пройдет в режиме онлайн 9 мая, в День Великой Победы. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе театра.

"В этот важный для всех день мы хотели сыграть премьеру "В окопах Сталинграда" по одноименной повести Виктора Некрасова. Но, к сожалению, по всем известным причинам, не сложилось", - сказал художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач, чьи слова привели в пресс-службе.

"Мы эту работу (спектакль "В окопах Сталинграда") обязательно завершим и покажем, - заверил Женовач. - А сейчас решили вернуться к тем спектаклям, которые уже были созданы в Художественном театре за эти годы. И все вместе вспомнить, подумать, помолчать..."

9 мая в 12:00 мск на Youtube-канале театра и во всех официальных соцсетях будет показан концерт "Песни военных лет" (режиссер Марина Брусникина). В 15:00 мск начнется трансляция спектакля "Возвращение" по Андрею Платонову (режиссер Юрий Еремин). А в 19:00 мск будет представлена запись спектакля "Пролетный гусь" по Виктору Астафьеву (режиссер Марина Брусникина), проинформировали в пресс-службе.

О программе марафона

"Старт театральному марафону даст концерт "Песни военных лет", который состоялся в Художественном театре в 2013 году, - уточнили в пресс-службе. - Песни, написанные в военную пору, и песни-воспоминания о войне прозвучали в исполнении артистов МХТ всех поколений в сопровождении Московского ансамбля современной музыки. В вечере принимали участие Ирина Мирошниченко, Евгений Киндинов, Николай Чиндяйкин, Сергей Сосновский, Евгения Добровольская, Марина Зудина, Дмитрий Назаров, Марина Брусникина, Дмитрий Брусникин, Игорь Золотовицкий, Александр Семчев и другие".

"Победа - это святое, великий праздник. И мы пытались именно через песни военных лет пробраться к подлинности переживания", - поделилась режиссер Марина Брусникина.

Продолжит онлайн-марафон показ спектакля Юрия Еремина "Возвращение". Он был поставлен в Художественном театре в 2005 году по рассказу Андрея Платонова "Семья Иванова" и рассказывал о пути капитана Иванова с фронта домой. Роль ведущего исполнил Олег Табаков, Иванова играл Алексей Гуськов.

Завершит марафон "Пролетный гусь" - спектакль-долгожитель МХТ. Он был поставлен Мариной Брусникиной по двум рассказам Виктора Астафьева "Пролетный гусь" и "Бабушкин праздник", первый из которых представляет собой трагический рассказ о вернувшемся с войны фронтовике, а второй - повествует о сельском послевоенном празднике, полном юмора и оптимизма. В 2004 году создатели спектакля были удостоены Государственной премии РФ, напомнили в пресс-службе МХТ им. Чехова.

Там же процитировали мнение актера Эдуарда Чекмазова, который играет в "Пролетном гусе" на протяжении 18 лет. "Сила, думаю, в Астафьеве, вы возьмите любое его произведение и увидите, какое будет впечатление. А дальше уже дело в каком-то очень точном попадании режиссера - у Брусникиной удивительная режиссерская и женская интуиция. Где бы мы ни играли этот спектакль - на Дальнем Востоке, в Сибири, всем это оказывается близко, такая сила у этого текста, у этого спектакля", - отметил артист.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы пройдет в текущем году, когда отступит угроза коронавируса. Что касается акции "Бессмертный полк", то из-за пандемии коронавируса она пройдет 9 мая в онлайн-формате: виртуальное шествие будет транслироваться на телеканалах, в интернете и на медиаэкранах.