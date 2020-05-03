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Большой театр покажет онлайн-трансляцию балета "Светлый ручей"

Спектакль переносит зрителей в советскую эпоху, на праздник урожая в колхозе

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) совместно с Google продолжит в воскресенье серию онлайн-трансляций на YouTube ранее записанных спектаклей показом комического балета Дмитрия Шостаковича "Светлый ручей", который переносит зрителей в советскую эпоху, на колхозный праздник урожая. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Она напомнила, что серия онлайн-трансляций спектаклей из "золотого фонда" Большого театра, организованная в условиях самоизоляции в связи с распространением коронавируса, проходит с 27 марта. За это время уже было показано десять постановок, а также концерт "Бах в церкви и дома" с участием солистов оперы и оркестра ГАБТ.

"Сегодня Большой театр представит зрителям в любой точке Земли балет из советских времен, повествующий о празднике урожая в колхозе "Светлый ручей". Дмитрий Шостакович так и назвал свой балет, который имеет короткую и очень громкую историю. В свое время спектакль даже был снят с репертуара по указанию Сталина", - отметила Новикова.

Судьба "Светлого ручья"

"Премьера балета "Светлый ручей" состоялась в апреле 1935 года на сцене Ленинградского Малого театра оперы и балета, где прошла с огромным успехом. Зрители живо откликнулись на современную хореографическую комедию, в которой действующими лицами стали трактористы, доярки, дачники", - рассказала собеседница агентства.

В Большом театре "Светлый ручей" впервые был поставлен в ноябре 1935 года, продолжила она. Среди исполнителей главных ролей фигурировали Суламифь и Асаф Мессереры, Софья Головкина, Алексей Ермолаев, Зинаида Васильева и Петр Гусев. В январе 1936 года спектакль посмотрел Иосиф Сталин, а следом в "Правде" появилась разгромная статья, в которой как "балетную фальшь" предписывалось воспринять новую постановку Большого театра, обвиненную в "натурализме, формализме, незнании жизни и равнодушии к ней".

"Почти семьдесят лет спустя Большой вновь обратился к балету Шостаковича - в 2003 году хореограф Алексей Ратманский поставил собственную двухактную версию, отдав дань советскому оригиналу, но переделав "Светлый ручей" в соответствии со вкусами зрительской аудитории XXI века. Оформил спектакль знаменитый сценограф Борис Мессерер. В его декорациях ожили многие атрибуты первых советских пятилеток - золотые снопы, садово-парковая скульптура в виде женщины с веслом, фонтан "Дружба народов", установленный на ВДНХ", - поделилась пресс-атташе ГАБТ.

"Спектакль идет с неизменными аншлагами, был показан во многих странах, включая США, Японию, Великобританию, Францию, и повсюду имеет оглушительный успех. Уверена, что и сегодня наш "Светлый ручей" добавит зрителям всего мира хорошего настроения, которое так важно в сложный период пандемии", - пожелала Новикова.

По ее словам, будет представлена запись прямой трансляции "Светлого ручья" с Новой сцены 29 апреля 2012 года. Главные партии исполнят Светлана Лунькина, Михаил Лобухин, Мария Александрова, Руслан Скворцов, Денис Савин, Алексей Лопаревич, Анастасия Винокур; за дирижерским пультом - Павел Сорокин. "Как всегда, спектакль начнется в 19:00 по московскому времени и будет доступен для просмотра в течение суток", - сказала пресс-атташе ГАБТ.

Акция #БольшойПервомай

Она также сообщила, что на ресурсах Большого театра в социальных сетях в преддверии трансляции балета "Светлый ручей" была запущена акция #БольшойПервомай, которая поможет больше узнать о балете и сохранять физическую активность в период самоизоляции.

"Мы предлагаем зрителям при отсутствии возможности поехать на дачу всей семьей отправиться в колхоз вместе с Большим театром и повторить сцены из спектакля за артистами. Записывайте видео, делитесь ими на своих страницах в социальных сетях, отметив страницу театра. Не забывайте про хэштег #БольшойПервомай", - предупредила пресс-атташе ГАБТ.

"Итоги челенджа #БольшойПервомай будут подведены 4 мая, - проинформировала она. - Победители получат два билета на "Светлый ручей", когда этот спектакль будет идти на сцене театра вживую".

Выполняя указ мэра Москвы, Большой театр отменил свои спектакли и концерты, которые должны были состояться до 11 мая, почеркнула Новикова. "Что касается онлайн-трансляций, то зрители в любой точке Земли смогут увидеть 7 мая запись балета "Дон Кихот" и 11 мая в день рождения режиссера Дмитрия Чернякова оперу "Садко", премьеру которой Большой театр успел показать на Исторической сцене в феврале 2020 года", - добавила пресс-атташе ГАБТ.

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