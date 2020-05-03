СМИ: сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки Джон Лафия покончил с собой

ТАСС, 3 мая. Один из сценаристов фильмов ужасов "Детские игры" (1988) и "Детские игры 2" (1990) про куклу Чаки Джон Лафия умер на 64-м году жизни. Как сообщил в субботу журнал Variety со ссылкой на коллегу сценариста по работе над фильмами Дона Манчини, Лафия покончил с собой.

По данным издания, Лафия умер 29 апреля в Лос-Анджелесе.

Джон Лафия родился в 1957 году. Помимо "Детских игр" и "Детских игр 2" он также принимал участие в работе над картинами "Голубая игуана" (1988) и "Лучший друг человека" (1993) в качестве сценариста и режиссера.