Эксперты: археологические объекты Крыма за пределами заповедников нуждаются в охране

В марте 2020 года на встрече президента России с общественностью Крыма и Севастополя подняли проблему сохранности археологических объектов на полуострове, привлечения специалистов и финансирования работ. Владимир Путин пообещал уделить особое внимание теме археологии в Крыму.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Курганы и другие объекты археологии, находящиеся за пределами музеев-заповедников в Крыму и не поставленные на учет, нуждаются в охране и защите от повреждений в ходе сельхозработ или при строительстве. В госорганах по охране культурного наследия нет сотрудников, чтобы охранять эти объекты, в связи с чем опрошенные ТАСС эксперты считают, что охранные функции можно возложить на волонтеров, казачество, а также на собственников земель.

По данным Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым, в настоящее время на территории республики 2 280 выявленных объектов археологического наследия и 30 объектов археологического наследия федерального значения. Кроме того, при прокладке дорог, газопроводов, водоводов, линий электроснабжения каждый год специалисты выявляют десятки ранее неизвестных объектов археологии.

Масштабные раскопки в Крыму начались после решения о строительстве скоростной трассы "Таврида", которая соединит Керчь с Севастополем. Археологи получили уникальную возможность провести исследования в разных регионах Крыма. Раскопки, начавшиеся весной 2017 года, стали крупнейшими в его археологической истории. Ученые обследовали почти 300-километровый участок будущей трассы, пересекающей полуостров с востока на запад.

"Подсчитать, сколько объектов археологии расположено за пределами заповедников, практически невозможно. Крымский полуостров представляет собой наслоение культур и цивилизаций. Здесь есть и стоянки древнего человека, объекты времен античности, средневековья. Сколько их, я думаю, что никто не сможет ответить на этот вопрос", - сообщил заведующий отделом археологического наследия Олег Павлов.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по культуре Светлана Савченко рассказала, что необходимо сохранять археологические объекты, которые находятся за пределами музеев. "В пределах музеев-заповедников эти археологические объекты находятся более-менее в нормальном состоянии. Если они находятся за пределами заповедников, намного сложнее даже налаживать их охрану. Поэтому мне кажется, что должно быть первоочередное внимание к этим объектам", - сообщила она.

Без охраны

Савченко отметила, что в 2018 году Госдума приняла закон о привлечении волонтеров к отдельным видам работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия.

"К сожалению, у госорганов, отвечающих за объекты культурного наследия, нет штата, который мог бы осуществлять физическую охрану объектов. В музеях-заповедниках эти штатные единицы есть, а там, где этого нет, какие-то рейды совершаются, но время от времени. Одной из мер, могло бы быть заключение договоров по охране таких мест, выделение для этого финансирования", - сказала Савченко. Она не исключила, что периодические или постоянные выезды к археологическим объектам могли бы организовывать волонтеры или казаческие объединения.

Первый замглавы Госкомитета по охране культурного наследия республики Александр Диденко также отмечает, что с учетом огромного количества объектов археологического наследия, расположенных на территории Крыма, ведомству очень сложно проводить ежемесячный мониторинг за состоянием всех объектов археологического наследия.

Он предлагает на федеральном уровне принять нормативно-правовой акт, обязывающий собственников земель, на которых расположены объекты археологического наследия проводить мониторинг их состояния и уведомлять органы охраны культурного наследия.

Директор Восточно-крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина, в свою очередь, считает, что археологические объекты, находящиеся за пределами заповедников, необходимо обязательно ставить на учет. "У них должен быть хозяин. Если все это будет бесхозное, толку не будет. Если мы сейчас будем продолжать сносить курганы сельхозработами и ответственности за это нет, потому что на учет что-то не поставлено, мы так ничего и не добьемся. "Золотое правило", что археологи идут впереди любой работы, должно соблюдаться, тогда мы будем иметь надежду, что памятники сохраним", - считает она.

Сохранить артефакты

В декабре 2019 года инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что археологи обнаружили более 1 млн артефактов во время строительства Крымского моста и подходов к нему. Площадь археологических раскопок, предваряющих строительство моста и подходов к нему, превысила 56 га. Обнаруженные 100 тыс. артефактов представляют научную ценность и поэтапно передаются музеям в Тамани и Керчи. Среди уникальных артефактов - голова скульптуры древнегреческого божества предположительно V века до нашей эры, а также скелет древнего кита, пролежавший в геологических слоях 10 млн лет.

Эксперты-археологи считают, что Крым после воссоединения с Россией в 2014 году переживает настоящий археологический бум, ежегодно на полуострове проходят масштабные раскопки.

В связи с этим Центральный музей Тавриды - главный музей Республики Крым - в январе 2019 года выступил с инициативой создания дополнительных помещений для хранения и экспонирования найденных артефактов. По мнению Савченко, вопрос расширения фондохранилищ актуален практически для каждого крымского музея. Особенно это касается археологических находок, которые ежегодно обнаруживают археологи. "Таких находок много, может быть не все из них имеют материальную ценность или сенсационны, но они ценны с точки зрения археологической науки. Сейчас есть проблема в музеях, потому что там хранилища под завязку заполнены. Им просто некуда их складывать", - сказала она.

Депутат сообщила, что этот вопрос обсуждался на двух круглых столах, посвященных археологии, инициатором которых выступал думский комитет по культуре. "Я уверена, что этот вопрос будет решаться. Это насущная необходимость, жизненно важная для Крыма", - отметила она.

Подготовка кадров

Вопрос подготовки профессиональных кадров также требует решения. Сергей Мульд, археолог и научный сотрудник Научно-исследовательского центра истории археологии Крыма Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, считает кадровый вопрос наиболее острым.

"Сегодня все люди, которые называют себя археологами, в эту профессию пришли исключительно с исторических факультетов, пройдя археологическую практику, что не совсем верно", - говорит он. По его словам, будущем археологу необходимо владеть основами знаний по антропологии, геологии, навыки реставрационных и чертежных работ. Особенно если речь идет о новостроечных археологических экспедициях, которые проводят работы в местах строительства дорог, прокладки газо- и водопроводов. "Часто этим занимаются частные археологические фирмы, у которых нет соответствующего подготовленного персонала. Я хотел обратить внимание на эту тему", - подчеркнул он.

С ним согласна и депутат Савченко. Она отмечает, что только недавно в ряде российских вузов открылись специальности по направлению "археология", а в Севастопольском госуниверситете впервые в России была открыта специальность "морская археология".