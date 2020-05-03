СМИ: организаторы перенесли концерт Боба Синклера на крыше Триумфальной арки в Париже

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Организаторы перенесли благотворительный концерт известного французского диджея Боба Синклера на вершине Триумфальной арки в Париже, планировавшийся на 4 мая. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFM .

По его сведениям, МВД Франции выразило несогласие с проведением концерта из-за риска несанкционированного скопления людей. Менеджер артиста отметил, что в настоящий момент организаторы выбирают новую дату для мероприятия.

Концерт должен был начаться в 20:02 по парижскому времени (21:02 мск) 4 мая сразу после традиционных аплодисментов в поддержку медиков. Предполагалось, что прямая трансляция для зрителей будет организована в соцсетях, так как во Франции действует запрет на собрания из-за риска распространения коронавируса. Цель проекта состояла в том, чтобы собрать средства для ряда фондов и благотворительных организаций, оказывающих помощь в борьбе с распространением заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19).

Боб Синклер (настоящее имя Кристоф Ле Фриан) входит в число самых востребованных диджеев. Его музыку можно услышать на концертных площадках Нью-Йорка, Лас-Вегаса, Ибицы, Рио-де-Жанейро, Москвы и других городов.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. 28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил в Национальном собрании план выхода из режима самоизоляции. Первый этап плавной отмены установленных ранее ограничений начнется 11 мая с возобновления занятий в начальной школе, изменение графика общественного транспорта, передвижения без пропуска в пределах регионов.

По данным французских властей, из-за коронавируса во Франции умерли свыше 24,7 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения в стране составляет около 131 тыс.