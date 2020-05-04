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75-летие Победы

Театр "Балтийский дом" представит онлайн премьеру спектакля ко Дню Победы

С 4 по 9 мая работники культуры также проведут онлайн-акцию "Бессмертный полк Балтийского дома"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Театр "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге представит 9 мая премьеру музыкально-поэтического спектакля "Победа. Одна на всех". Она пройдет в 18:00 в формате онлайн-трансляции, сообщила в понедельник пресс-служба театра.

"Представители разных поколений актеров "Балтийского дома" прочтут стихи поэтов-фронтовиков, исполнят любимые песни военных лет. Особую роль в композиции занимает видеоряд, состоящий из отрывков всем известных советских фильмов: "Летят журавли", "Дом, в котором я живу", "А зори здесь тихие", "Офицеры" и другие", - говорится в сообщении.

А с 4 по 9 мая в 18:00 театр будет проводить онлайн-акцию "Бессмертный полк Балтийского дома". Актеры поделятся фотографиями из семейного альбома, историями о близких, героически сражавшихся на фронте или трудившихся в тылу, об их подвигах и непростой судьбе.

"Балтийский дом" представляет собой крупный театральный холдинг. Его история началась в 1936 году, когда был создан Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола. В 1991 году театр был переименован в Санкт-Петербургский государственный театр "Балтийский дом", в 2000 году учреждение получило статус театра-фестиваля, чему способствовал экспериментальный характер его деятельности.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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