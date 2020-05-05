Представители киноиндустрии рассказали, какие сериалы стоит ждать в 2020 году

В частности, ожидаемой новинкой станет проект Константина Богомолова, снятый по мотивам истории об ангарском маньяке, и детектив "Шерлок в России" с Максимом Матвеевым в главной роли

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Продолжение драматического сериала "Обычная женщина" с Анной Михалковой, комедия с элементами фантастики "Вампиры средней полосы" с Михаилом Ефремовым, необычный детектив "Шерлок в России" с Максимом Матвеевым и другие сериалы планируют выпустить до конца года в интернете и на ТВ. Об этом рассказали опрошенные ТАСС представители телеканалов и онлайн-сервисов.

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Охота на маньяков Одним из основных развлечений в режиме самоизоляции стал для россиян просмотр сериалов: онлайн-кинотеатры и телеканалы предлагают зрителям контент на любой вкус. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Start, до конца года на видеосервисе планируют выпустить несколько премьерных проектов, в которых популярные артисты предстанут в необычных ролях. Так, Виктория Исакова сыграет девушку-киллера в сериале "Надежда" Елены Хазановой. Драма расскажет о героине, вынужденной вести двойную жизнь из-за событий далекого прошлого. Это уже вторая совместная работа режиссера и актрисы - ранее в 2020 году состоялась премьера фильма "Один вдох". Он основан на истории чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой, погибшей при погружении в 2015 году. Другой ожидаемой новинкой станет проект Константина Богомолова, снятый по мотивам истории об ангарском маньяке. По словам режиссера, премьера сериала "Хороший человек" запланирована на осень 2020 года. Точная дата будет определена продюсерами проекта, уточнил он в беседе с корреспондентом ТАСС. Роли в картине исполняют Никита Ефремов и Юлия Снигирь. Богомолов и сам появится в одной из ролей в грядущей премьере многосерийного фильма "Шерлок в России": он сыграет обер-полицмейстера, крупного политического игрока. Выход картины с Максимом Матвеевым в образе Шерлока также ожидается осенью. По сюжету, Шерлок Холмс идет по следу маньяка Джека Потрошителя, который уже убил в Лондоне несколько женщин. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят помощника следователя доктора Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал в Российскую Империю. Действие сериала происходит в эпоху Александра III. Холмс снимает комнату на Пекарской улице у доктора Карцева (Владимир Мишуков), вместе с ним он распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции.

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Зрителей также ждет необычный сериал "Вампиры средней полосы" с Михаилом Ефремовым в главной роли, телевизионная версия психологического триллера "Текст" Клима Шипенко с Александром Петровым, продолжение детектива "Мост" с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым. Второй сезон этого проекта, который снимался в Таллине, Нерве, Ивангороде, Санкт-Петербурге и Сочи, расскажет о расследовании дела загадочного маньяка по прозвищу Инсталлятор. "Мы изначально стремились создать сервис, который, в первую очередь, будет производить оригинальный премиальный контент. Мы продолжим делать ставку на оригинальные сериалы и фильмы, а также на эксклюзивные премьеры", - отметили в пресс-службе. Мистика и фантастика Платформа "КиноПоиск HD" осенью планирует представить подписчикам мистический сериал "Топи" по сценарию писателя Дмитрия Глуховского, автора бестселлера "Текст". По сюжету герои отправляются в чудотворный монастырь в деревне Топи, чтобы отыскать там помощь и ответы на свои вопросы. Каждый из них переживает свою драму - несчастную любовь, потерю близкого человека, неизлечимую болезнь. Как сообщили ТАСС в сервисе, режиссером проекта выступает Владимир Мирзоев, роли исполнят Иван Янковский, Екатерина Шпица, Максим Суханов и другие. "Люди, привыкшие к тому, что все на свете понятно, вдруг оказываются в хтоническом мире русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают. Где они сталкиваются со своими и чужими внутренними демонами и застревают в этих Топях, из которых они смогут выбраться, только если переродятся", - рассказал Глуховский. Съемки проекта временно приостановлены из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, они продолжатся после снятия режима самоизоляции, уточнили в пресс-службе. В этом году на платформе состоялась премьера фантастической комедии "Проект "Анна Николаевна" от продюсерской компании "Среда" про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД. Картина показала хорошие результаты, заняв место в тройке самых популярных фильмов и сериалов в подписке сервиса, и уже в следующем году зрители увидят ее продолжение. Роли в проекте исполнили Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш и другие. "Финал первого сезона - достаточно неожиданный. Авторы осознанно оставили открытыми несколько вопросов: на каждый из них зрители получат ответ в продолжении", - отметила директор по контенту "КиноПоиск HD" Ольга Филипук. Криминал и детектив

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Поклонников сериала "Обычная женщина" о двойной жизни простой владелицы цветочного магазина, премьера которого состоялась на канале ТВ-3 в октябре 2018 года, осенью ждет второй сезон проекта. "Сериал "Обычная женщина-2" находится сейчас в стадии монтажа, думаю, он выйдет в ноябре 2020 года", - сказала ТАСС режиссер и сценарист Наталия Мещанинова. Главную роль в проекте исполнила Анна Михалкова - роль принесла ей множество наград, в том числе приз на престижном международном фестивале теле- и веб-сериалов SeriesMania во Франции. По сюжету, героиня Михалковой, которая втайне от окружающих подрабатывает сутенершей, в продолжении станет многодетной матерью. В ее новые криминальные аферы окажется втянутой вся семья. Как рассказали ТАСС в пресс-службе ТВ-3, в текущей ситуации всем, в том числе и телеканалам, строить долгосрочные планы довольно непросто, но, по предварительным данным, осенью они собираются выпустить сразу три проекта известного шоуранера Ильи Куликова - создателя "Полицейского с Рублевки", "Глухаря" и "Чернобыль. Зона отчуждения". Один из проектов - сериал "Документалист. Охотник за призраками". Его главным героем становится режиссер, решивший исследовать сверхъестественное для своего документального фильма. Он даже не подозревает, какой опасности подвергает свою команду. Детектив "Агентство О.К.О." режиссера Ани Мирохиной (Куликов стал одним из авторов сценария) расскажет историю покрытой татуировками маргинальной девушки с паранормальными способностями. Она будет искать пропавших без вести, расследовать убийства и заниматься прочими делами, в которых оказалась бессильна полиция. "В формате сериала на ТВ-3 выйдет "Аванпост" - одна из самых ожидаемых и масштабных премьер сезона. Восемь серий представят расширенную вселенную фантастического фильма с участием Петра Федорова, Алексея Чадова, Лукерьи Ильяшенко, Светланы Ивановой, Ксении Кутеповой и Константина Лавроненко", - поделились в пресс-службе.

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