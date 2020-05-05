Международный фестиваль современного искусства впервые в России пройдет онлайн

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Наталия Крючкова/. Фестиваль современного искусства впервые пройдет в России онлайн - EverArt Weekend состоится в сотрудничестве с платформой "Яндекс.Коллекции" в июне, его темой станет "Искусство на расстоянии", сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"С 5 по 7 июня 2020 года пройдет EverArt Weekend - международный фестиваль современного искусства, организованный арт-агентством Everal. Экспозиции и события будут доступны в сети, центральной площадкой фестиваля станет сервис "Яндекс.Коллекции". Российские и зарубежные художники представят работы на тему "Искусство на расстоянии", посетить большинство онлайн-событий можно будет бесплатно", - сказали в пресс-службе.

В программу войдут показы фото- и видеоработ, документации перформансов, онлайн-встречи с галеристами, виртуальные прогулки по студиям художников и домам коллекционеров, общение с кураторами и звездами арт-сцены. В пресс-службе напомнили, что в прошлом году EverArt Weekend объединил 30 галерей и музеев Москвы и более 10 тыс. работ российских художников. Его посетили 52 тыс. человек.

"Миссия фестиваля - сделать современное искусство доступным и понятным для каждого. Изоляция нам очень на руку - за счет возможностей современных технологий мы планируем расширить географию участников и число гостей. Неизменным останется высокая концентрация эмоций, которая сопровождает "потребление" арт-объектов, ибо сам зритель и его чувства создают фундамент для восприятия, понимания искусства и взаимодействия с ним", - говорит Люси Виноград, организатор фестиваля EverArt Weekend и основательница арт-агентства Everal.

Фестиваль-бродилка

В этом году организаторы ожидают увеличения количества арт-пространств, которые откроют свои виртуальные двери гостям трехдневного события. Среди подтвержденных участников: московские галереи и центры - центр современного искусства "Винзавод", арт-пространство Cube, музей АРТ4, галерея RuArts, галерея "ГУМ-Red-Line", центр современного искусства "МАРС", фонд In Artibus, а также петербургские - галерея "Анна Нова", Музей стрит-арта и другие.

"Формат "фестиваля-бродилки" предполагает множество виртуальных туров по выставкам, пространствам галерей и их запасникам, где зрители попадут в гущу арт-тусовки и в формате live-трансляций лично пообщаются с авторами и кураторами. Особенностью фестиваля этого года станут онлайн-походы в мастерские и квартиры художников и коллекционеров", - отметили в пресс-службе.

Зрители смогут заглянуть в замок-мастерскую художницы-сварщицы Александры Weld Queen, постоянной участницы Burning Man, а также побывать в доме Наркомфина - увидеть студию художника Вовы Перкина. Частью образовательной программы станет выставка-инсталляция "Мечта коллекционера" куратора Максима Боксера - коллекционера, галериста и создателя арт-аукциона "Шар и крест" в Facebook. Он предложит зрителям вместе разобраться в темах и типах старых и современных коллекций, понять, как соседствуют современные художники Гоша Острецов, Дмитрий Гутов, Владимир Дубосарский и Александр Виноградов с художниками-классиками Константином Сомовым, Натальей Гончаровой, Львом Бакстом.

Искусство и нейросети

Специальным событием фестиваля станет мультимедийный сайнс-арт-проект "Нейросетевая апофения", подготовленный в сотрудничестве с петербургским онлайн-аукционом и галереей Art&Science и Digital Art - Kur Future Lab. На онлайн-выставке будут представлены произведения международных художников, созданные с помощью нейросетей. Хэдлайнером объявлена французская арт-группа Obvious, которая около года назад выставлялась в Эрмитаже.

"Команда известна созданной искусственным интеллектом картиной "Портрет Эдмонда Белами", которая была продана на аукционе Christie"s в 2018 году за $432,5 тыс. Специально для EverArt Weekend художники готовят премьеру новой работы "Лики искусственного интеллекта", - сказали в пресс-службе.

Также состоится премьера видеоинсталляции "Чувствительный" художников из Великобритании Анны Думитриу и Алекса Мея. Участие в сайнс-арт-проекте примет Майк Тика, американский художник, скульптор, кандидат наук в области биофизики и разработчик компании Google. Он известен созданием проекта "Портреты воображаемых людей", который генерирует новые лица на основе тысяч фотографий. Другие художники будут объявлены позже.

В пресс-службе добавили, что продолжением выставки станет дискуссионная программа с круглыми столами, лекциями и мастер-классами от экспертов искусства, науки и технологий - совместный проект фестиваля EverArt Weekend и Центра Art&Science Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Одним из модераторов выступит Дмитрий Озерков, руководитель программы Art&Science, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа.