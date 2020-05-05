ЛитРес запускает акцию "Скорая культурная помощь"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Акция "Скорая культурная помощь" под руководством писателя и общественного деятеля Захара Прилепина стартует 6 мая, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ЛитРес.

В рамках акции писатели, журналисты, литературные критики, режиссеры, актеры, музыканты и просто активисты культуры записывают в домашних условиях небольшие видеоролики с рекомендациями по чтению, презентациями тематических наборов книг и авторов, аргументацией - чем интересно и актуально то или иное произведение. Среди спикеров проекта Захар Прилепин, Ольга Погодина-Кузмина, Иван Охлобыстин, Александр Пелевин, Алексей Колобродов и другие. Ролики будут выложены на видеохостинге YouTube, тематических группах в социальных сетях и личных аккаунтах спикеров акции.

"Художественная литература - явление, которое так или иначе живет долго и организует интеллектуальные высоты любого общества, любого народа. И в этом смысле самое простое было бы перечитать классику. И когда мы будем смотреть на вещи, описанные в "Хождениях по мукам" Алексея Толстого или в повести великолепной "Уже написан Вертер" Валентина Катаева или в романе "Вечер у Клэр" Гайто Газданова мы возьмемся, как мне кажется, иначе оценивать трагедийность нашего времени нашей эпохи", - рассказал пресс-службе Прилепин.

Акция "Скорая культурная помощь" осуществляется в рамках проекта "Добровольцы культуры" Общероссийского народного фронта. Партнером акции выступает ЛитРес - крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ, ассортимент которого насчитывает более 1 млн электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках.