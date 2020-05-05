{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЛитРес запускает акцию "Скорая культурная помощь"

В рамках акции писатели, журналисты, литературные критики, режиссеры, актеры, музыканты записывают в домашних условиях небольшие видеоролики с рекомендациями по чтению, презентациями тематических наборов книг и авторов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Акция "Скорая культурная помощь" под руководством писателя и общественного деятеля Захара Прилепина стартует 6 мая, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ЛитРес.

В рамках акции писатели, журналисты, литературные критики, режиссеры, актеры, музыканты и просто активисты культуры записывают в домашних условиях небольшие видеоролики с рекомендациями по чтению, презентациями тематических наборов книг и авторов, аргументацией - чем интересно и актуально то или иное произведение. Среди спикеров проекта Захар Прилепин, Ольга Погодина-Кузмина, Иван Охлобыстин, Александр Пелевин, Алексей Колобродов и другие. Ролики будут выложены на видеохостинге YouTube, тематических группах в социальных сетях и личных аккаунтах спикеров акции.

"Художественная литература - явление, которое так или иначе живет долго и организует интеллектуальные высоты любого общества, любого народа. И в этом смысле самое простое было бы перечитать классику. И когда мы будем смотреть на вещи, описанные в "Хождениях по мукам" Алексея Толстого или в повести великолепной "Уже написан Вертер" Валентина Катаева или в романе "Вечер у Клэр" Гайто Газданова мы возьмемся, как мне кажется, иначе оценивать трагедийность нашего времени нашей эпохи", - рассказал пресс-службе Прилепин.

Акция "Скорая культурная помощь" осуществляется в рамках проекта "Добровольцы культуры" Общероссийского народного фронта. Партнером акции выступает ЛитРес - крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ, ассортимент которого насчитывает более 1 млн электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Международный фестиваль современного искусства впервые в России пройдет онлайн
Темой фестиваля станет "Искусство на расстоянии", его экспозиции и виртуальные туры будут размещены в сети
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС