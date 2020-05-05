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Пандемия коронавируса нового типа

ЕС запустил онлайн-платформу для обмена информацией и идеями между деятелями культуры

В ЕК отметили, что она нужна для того, чтобы было легче "обмениваться информацией и потенциальными мерами во время нынешнего коронавирусного кризиса"

БРЮССЕЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Евросоюз запустил онлайн-платформу Creatives Unite, где культурные деятели и представители творческих профессий могут обмениваться идеями и информацией во время пандемии. Об этом сообщила во вторник Еврокомиссия (ЕК).

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"Сегодня Еврокомиссия запускает специальную платформу Creatives Unite, чтобы помочь художникам, исполнителям и другим людям, работающим в культурном и творческом секторах, легче обмениваться информацией и потенциальными мерами во время нынешнего коронавирусного кризиса", - говорится в заявлении ЕК.

По словам еврокомиссара по инновациям, культуре, образованию и делам молодежи Марии Габриэль, такое решение было принято в связи с тем, что "коронавирус оказывает разрушительное экономическое воздействие на культурный и творческий секторы". "Платформа обеспечит форум для культурных и творческих секторов, чтобы обмениваться идеями и инициативами, совместно создавать решения благодаря их творчеству в ответ на кризис", - пояснила она.

Как отмечается в заявлении ЕК, платформа предлагает общее пространство для всех, кто ищет информацию о культурных и творческих инициативах, реагирующих на кризис коронавируса. "Она дает доступ в одном пространстве ко множеству существующих ресурсов и многочисленным соответствующим сетям и организациям. Она также предлагает кураторское пространство для совместного создания и загрузки материалов для совместного поиска решений", - говорится в документе.

С середины марта в странах Евросоюза введен карантин, в рамках которого все культурные мероприятия отменены как минимум до 31 августа.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли.

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Пандемия коронавируса нового типа
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