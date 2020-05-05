Более ста музыкантов из разных стран сыграют онлайн Седьмую симфонию Шостаковича

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Оркестр Baltic Sea Philharmonic, который объединяет более 100 музыкантов из России, стран Балтийского региона, Восточной и Западной Европы, 8 мая представит онлайн-исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича в рамках международного проекта "Музыка мира" к 75-летию Победы. Об этом сообщил во вторник журналистам президент фонда культурных и образовательных программ "Открытое море" - организатора акции - Михаил Симонян.

"Изначально мы планировали, что концерты проекта пройдут на открытых площадках в Берлине, Софии, Вене, Торгау. Но учитывая реалии нашей жизни, пандемию коронавируса, нам пришлось переформатироваться и вывести проект в онлайн, - рассказал Симонян. - Мы старались вспомнить эту дату всем миром, и в этом проекте участвует огромное количество наших иностранных друзей".

Как пояснила исполнительный директор фонда Ангелина Лакатош, 108 музыкантов объединились в виртуальный оркестр, и каждый, находясь в своей стране, у себя дома в самоизоляции, подготовил аудио- и видеозапись первой части Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Режиссером концерта стала Ирина Миронова.

"Блокада, во время которой Шостакович написал эту симфонию, была ужасна. Мы можем перенести те эмоции на нынешнюю ситуацию мирового карантина. Есть только один выход из таких положений: держаться друг друга, объединиться", - подчеркнул дирижер и музыкальный руководитель Кристьян Ярви.

Трансляция концерта из Зала Славы в Музее Победы на Поклонной горе начнется в 15:00 мск на сайте фонда "Открытое море". В проекте также примут участие более 40 общественных и культурных деятелей, врачей, спортсменов, которые поздравят зрителей с Днем Победы.

Продолжением проекта "Музыка мира" станет выступление у мемориала Звонница на Прохоровском поле (Белгородская область) 12 июля, в годовщину Прохоровского танкового сражения. В концерте примут участие Государственный академический русский хор им. Свешникова и Государственный академический симфонический оркестр им. Светланова. "В эти коллективы будут интегрированы хоры и оркестры из Белгородской, Воронежской, Рязанской областей, и суммарно получится около 600-700 человек на сцене", - отметил Симонян.