Музей Зои Космодемьянской откроется в Подмосковье 8 мая в режиме онлайн

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Музейный комплекс "Зоя" памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, посвященный контрнаступлению советских войск в битве под Москвой, откроется 8 мая в онлайн-режиме, говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры Московской области.

"Планируется, что в открытии нового современного мультимедийного музея примут участие народный артист Сергей Безруков, заслуженная артистка Нонна Гришаева. Открытие пройдет 8 мая в онлайн-формате и будет транслироваться в эфире телеканала "360", - говорится в сообщении.

Днем ранее вблизи музея пройдет акция "Сад Памяти", в рамках которой будут высажены молодые вишни.

"Мы создавали этот музей с большой любовью к ветеранам Великой Отечественной войны. Стремились применить самые современные экспозиционные технологии, которые смогут погрузить посетителей в атмосферу военных лет, чтобы понять, чем жили, о чем мечтали, и как становились героями обычные люди нашей страны. Вместе с авторами концепции музея для нас было важно сохранить баланс между новыми технологиями музеефикации и артефактами, чтобы история военного поколения была достоверной, информационной и эмоциональной, - приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Елены Харламовой.

Строительство музея началось в 2019 году. Старт строительству дал губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с Владимиром Мединским, занимавшим тогда пост министра культуры Российской Федерации, и заместителем начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимиром Алексеевым. В условиях профилактики от коронавирусной инфекции строительство музея не прекращалось. Проект реализован за счет средств регионального бюджета.

О музее

Мемориальный музей Зои Космодемьянской работает в Петрищеве с 1956 года. Новый музей построен вблизи старого здания рядом с домом Василия и Прасковьи Кулик, где пытали девушку, недалеко от места ее казни. Экспозиция нового здания музея будет разделена на три блока: история жизни и подвига Зои Космодемьянской, Москва и Подмосковье в предвоенный период и годы войны, история разведывательно-диверсионной деятельности и партизанского движения. Также в новом здании должны разместится фондохранилище, кинолекционный зал, книжный магазин.

Зоя Космодемьянская (1923-1941) стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. В конце октября 1941 года Зоя вместе с другими комсомольцами решила отправиться на фронт. 4 ноября после кратковременного обучения в войсковой части, располагавшейся в Кунцеве, в составе разведывательно-диверсионной группы была переброшена в район Волоколамска.

В ноябре 1941 года в деревне Петрищево Зоя Космодемьянская сожгла несколько занятых врагом домов. Через два дня, ночью, при повторной попытке совершить поджоги, ее схватил немецкий часовой. Несмотря на жестокие пытки и истязания, 18-летняя девушка не назвала месторасположение отряда. В полдень 29 ноября 1941 года она была казнена фашистами.