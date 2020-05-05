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75-летие Победы

Рок-музыканты исполнят онлайн военные песни в День Победы

Целью проекта "Песни Победы" организаторы назвали поиск нового звучания любимых многими поколениями песен, исполненных современными музыкантами

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Группа Uma2rman, Александр Ф. Скляр, Светлана Сурганова, Сергей Мазаев и Петр Налич 9 мая выступят в онлайн-концерте "Песни Победы", организованном сервисом Okko и телеканалом "Москва 24" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила во вторник пресс-служба онлайн-кинотеатра.

"Цель проекта "Песни Победы" - поиск нового звучания песен, любимых поколениями, исполненных современными музыкантами в дружеской атмосфере студии. Самые известные песни о войне и Великой Победе прозвучат в живом исполнении. Зрителей ждут бессмертные строки песен "Темная ночь", "Смуглянка", "Давай закурим", "Последний бой", "На безымянной высоте" и многие другие", - рассказали организаторы.

Трансляция концерта начнется в 17:00 мск в сервисе Okko, на платформе pobeda.okko.tv и в эфире телеканала "Москва 24".

"Военные песни - это потрясающее культурное наследие нашего прошлого, это самые светлые моменты. Лучшее, что в моей жизни было, связано с музыкой, в частности, с песнями военных лет. С самого детства я пропитан всем этим насквозь, это мое родное, это часть моей Родины", - процитировали в пресс-службе Сергея Мазаева.

Александр Скляр назвал День Победы самым важным праздником, отмечаемым в его семье. "Военные песни - это одни из самых искренних, глубоких, мелодичных песен, которые были сочинены в ту эпоху. В этих песнях есть что-то совершенно неповторимое. Эту интонацию невозможно искусственно воссоздать", - отметил рок-музыкант. По словам Светланы Сургановой, "такие проекты должны увековечивать в сознании многих поколений подвиг наших соотечественников".

Теги
Великая Отечественная война75-летие Победы
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