"Гоголь-центр" представит 7 мая первую онлайн-премьеру

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова выпускает 7 мая первую премьеру, созданную во время карантина в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В рамках программы "Гоголь - Оnline" и рубрики "В четверг и больше никогда" состоится премьера десктоп-спектакля "Феи" по мотивам спектакля Давида Бобе и "Седьмой студии", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе театра.

"Это не съемка прошлой версии и не набор монологов в Zoom, а совершенно новое произведение, пересобранное и переосмысленное режиссером Ильей Шагаловым и актерами "Гоголь-центра", - сказали в пресс-службе.

"Текст драматурга Ронана Шено изначально был устроен так, чтобы он мог изменяться во время репетиций и вбирать в себя проблемы того общества, в котором его ставят. И когда Давид Бобе ставил "Феи" в 2011 году - это была совершенно другая история. В центре новой версии - та реальность, в которой оказались мы сегодня", - пояснили в "Гоголь-центре".

Как отмечается в пресс-релизе, "проблемы глобализма никуда не делись, потребляем мы столько же или больше, новые кроссовки или смартфон доставят прямо до твоей квартиры, даже когда экономика всего мира почти парализована. И ответов на вопросы "А зачем все это?", "Кто мы такие?", "Куда это все приведет?" - все так же не появилось".

"Новые "Феи" - это бесконечные вопросы к миру, инфантильная рефлексия и, конечно же, нытье миллениалов в эпоху всеобщей изоляции" - подчеркнули в пресс-службе "Гоголь-центра".

Серебренников об онлайн-премьере

Комментарий по поводу предстоящей онлайн-премьеры дал художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, которого цитирует пресс-служба.

"Хоть этот спектакль и называется десктоп, это не то, что сейчас делают все - не Zoom-представления, от которых всех уже немного подташнивает", - сказал Серебренников.

"Это видеоработа, сделанная по тексту Ронана Шено в переводе Риммы Генкиной, сам текст был основой спектакля, который "Седьмая студия" выпустила сначала как эскиз в рамках мхатовского проекта "Впервые на русском", потом уже на "Платформе" (играли на "Винзаводе"), а затем спектакль перешел в репертуар "Гоголь-центра", - уточнил худрук.

"Спектакль "Феи" сделал режиссер Давид Бобе, наш хороший друг. Он про рефлексию молодых людей, про внутренний трепет перед испытаниями, которые предстоят им в новом дивном мире", - продолжил Серебренников.

По его мнению, "сейчас текст Ронана Шено невероятным образом актуализировался". "Наши артисты во главе с режиссером Ильей Шагаловым сделали некое видео-эссе с элементами видео-арта. Те слова драматурга, которые нам казались размышлениями о возможном будущем, звучат сейчас как рефлексия о том, что происходит с нами именно сегодня. Будущее наступило", - выразил свое мнение режиссер.

"Это очень искренняя, тонкая, красивая работа. В ней нет никакого позерства, кокетства, ничего искусственного и недостойного. Мне кажется, это будет интересно посмотреть не только поклонникам "Гоголь-центра", но и самой широкой аудитории!", - считает худрук "Гоголь-центра".

Как готовилась премьера

О том, как готовилась премьера, рассказал актер Филипп Авдеев, чьи слова приводит пресс-служба "Гоголь-центра".

"У каждого актера было определенное количество монологов и сцен, которые изначально распределил Илья Шагалов в сценарии. Мы делали варианты и отправляли режиссеру. Сложность задачи в том, что 10 актеров записывают свои сцены не в онлайн-режиме с режиссером и только по итогу проделанной самостоятельной работы артистов режиссер понимает - получилось или нет, монтируется одно с другим или нет", - описал процесс работы актер Авдеев.

По его словам, "это немного затягивало и усложняло процесс, но зато давало полную свободу". "Ты сам себе критик и режиссер в момент съемки материала. Пока ты не запишешь как тебе кажется хорошо и точно, то не отсылаешь режиссеру. Ты предоставлен сам себе и у тебя есть столько времени, сколько нужно", - пояснил актер.

"Этот текст стал особенно актуален на фоне всего, что сейчас происходит в мире", - продолжил он. "Мне кажется у нас получилось создать интересный формат, в которым сочетаются видео-арт, screenlife, театральные приемы - и все это через призму ощущения времени и человека, когда он находится в одиночестве с самим собой. Одиночество внутри замкнутого пространства - квартиры или загородного дома. Мы все сейчас находимся в этом состоянии, поэтому работа уникальна. Правильно, что она реализуется именно сейчас", - убежден один из участников спектакля.

Премьера спектакля "Феи" состоится 7 мая в 20:00 мск на интернет-площадках "Гоголь-центра": YouTube, Instagram, Facebook, VK и на сайте Gogolcenter.com. Режиссер - Илья Шагалов. В ролях заняты Филипп Авдеев, Игорь Бычков, Александр Горчилин, Яна Иртеньева, Мария Поезжаева, Александра Ревенко, Мария Селезнева, Иван Фоминов, Ян Гэ.