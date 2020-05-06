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Пандемия коронавируса нового типа

Международный рок-фестиваль V-ROX во Владивостоке перенесли на 2021 год

Он состоится в мае следующего года и вернется к формату выступлений на открытой уличной сцене

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая. /ТАСС/. Оргкомитет международного рок-фестиваля V-ROX, куратором которого является известный музыкант, лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, перенес мероприятие с лета 2020 года на май 2021 года. Об этом сообщается на сайте рок-фестиваля.

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"Оргкомитет фестиваля V-ROX принял единственно возможное в условиях пандемии коронавируса решение о переносе фестиваля на май 2021 года. Мы очень переживаем за здоровье наших зрителей и участников и надеемся на встречу во Владивостоке в 2021-м. Нам хочется верить в скорейшее возобновление фестивальной и концертной деятельности. А пока будем поддерживать связь виртуально", - сообщается на сайте международного фестиваля.

Планируется, что в 2021 году V-ROX вернется к формату выступлений на открытой уличной сцене. Все концерты, выставки, вечеринки и мастер-классы будут бесплатными.

Куратор V-ROX Илья Лагутенко отметил, что в сложный период участники прошлых фестивалей со всего мира смогут виртуально поддержать друг друга словом и песнями. "Пока индустрия живых концертов всего мира пребывает в состоянии "комы", мы приглашаем вас на виртуальный V-ROX уже в ближайшее время, пусть музыка и не спасительная вакцина, но, надеюсь, нам будет приятно встретиться с выпускниками V-ROX со всего мира и поддержать друг друга добрым словом и хорошей песней", - приводят слова Лагутенко в пресс-службе фестиваля.

Международный фестиваль V-ROX проводился во Владивостоке ежегодно с 2013 года. В юбилейном, пятом по счету V-ROX в 2017 году приняли участие группы из России, Китая, Японии, Мексики, Индонезии, Индии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Израиля и США.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умер 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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