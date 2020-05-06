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Том Круз снимется в фильме на борту МКС

В создании ленты примут участие NASA и компания Илона Маска SpaceX
Том Круз EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Том Круз
© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 6 мая. Голливудский актер Том Круз сыграет роль в приключенческом фильме, часть съемок которого пройдет на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил во вторник в Twitter директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

"В NASA очень рады работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС, - написал он. - Нам нужно с помощью популярных медиасредств вдохновить новое поколение инженеров и ученых, которые воплотят амбициозные планы NASA в жизнь".

Ранее портал Deadline сообщил, что Круз сыграет роль в фильме, действие которого развернется в космосе. В создании картины принимает участие также компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Какие-либо иные подробности о фильме - сроки производства, участие в проекте крупных голливудских компаний, даже название - пока не известны. Единственная деталь, которую смог уточнить Deadline - фильм не будет частью серии "Миссия: невыполнима".

"Это не фильм из серии "Миссия невыполнима", - отмечается в сообщении. - В данный момент в проекте не участвует какая-либо киностудия". Как утверждает портал, проект "является реальным, хотя и находится на ранних этапах осуществления".

"Никогда еще не было ведущего актера, хотя Джеки Чан может и поспорить с этим, который столь же часто рисковал, как Том Круз во имя того, чтобы действия в фильме выглядели реалистично, - подчеркнул Deadline. - Если ему будет сопутствовать успех в съемках на борту космического корабля Илона Маска, он станет единственным таким актером в книге рекордов Голливуда".

Теги
СШАМаск, Илон
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