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75-летие Победы

Марафон "Хора Турецкого" "Песни Победы" впервые пройдет онлайн

Эфир состоится 7 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Арт-группа "Хор Турецкого" в этом году впервые проведет свой традиционный песенный марафон "Песни Победы" в режиме онлайн из-за запрета массовых мероприятий в период пандемии коронавирусом. Эфир состоится 7 мая, сообщила в среду пресс-служба коллектива.

"День Победы всегда был и остается для нас священным праздником. И особенно сегодня Победа обрела двойной смысл - это не только дань уважения павшим и живым участникам, но и Победа над новыми историческими вызовами. Во все времена музыка всегда заряжала и укрепляла дух людей. Уверен, что вместе мы все преодолеем", - отметил основатель и руководитель коллектива Михаил Турецкий.

Трансляция начнется в 18:00 мск на YouTube-канале коллектива. "Хор Турецкого" и женская арт-группа Soprano споют "Бухенвальдский набат", "Катюшу", "Смуглянку", "День Победы" и другие легендарные песни, без которых невозможно представить этот праздник. "Песни Победы - это не просто слова, положенные на музыку. Это наша история, наша память, которая объединяет несколько поколений. Она важнее и выше любых разногласий ради мира на земле", - подчеркнул Турецкий.

После трансляции концерта состоится премьера одноименного документального фильма о песенном марафоне 2019 года. "Песни Победы" в исполнении "Хора Турецкого" и Soprano прозвучали тогда в честь 74-й годовщины победы над фашизмом в 12 странах: в Италии, Франции, США, Канаде, Польше, Венгрии, России, Чехии, Австрии, Германии, Китае и Белоруссии. Лента включает истории ветеранов, живущих за рубежом, и музыкальные фрагменты из песен военных лет, которые звучали на фронте и в тылу.

"Песни Победы" - проект арт-группы "Хор Турецкого", запущенный к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве. В 2018 и 2019 годах при поддержке правительства Москвы, МИД и Минкультуры РФ концерты песенного марафона состоялись за рубежом на центральных столичных площадях в 14 странах, собрав более 1 млн участников.

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