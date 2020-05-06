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Киностудия имени Горького планирует выпустить около 33 игровых фильмов за семь лет

Также планируется возродить киножурнал "Хочу все знать", первый сезон которого будет включать от 30 до 60 эпизодов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Совет директоров Киностудии имени Горького утвердил стратегию развития на 2020-2026 гг., согласно которой студия планирует нарастить производство до 33 игровых картин к 2027 году, запустить научно-популярные программы и возродить киножурнал "Хочу все знать". Об этом сообщила пресс-служба студии в среду.

"Киностудия планирует нарастить производство игрового кино до 33 релизов совокупно к 2027 году, 115 часов документального кино совокупно к 2026 году и запустить пять собственных линеек научно-популярного контента, включая материал для онлайн площадок. Среди наших проектов также будет возрожденный киножурнал "Хочу все знать", первый сезон которого будет включать от 30 до 60 эпизодов", - рассказала гендиректор студии Юлиана Слащева, чьи слова привели в пресс-службе.

Согласно стратегии, утвержденной Советом директоров, через семь лет киностудия должна стать высокотехнологичным креативным технопарком аудио-визуального контента, который будет лидировать в производстве детско-юношеского, документального и научно-популярного контента.

По словам Слащевой, реализация стратегии будет проходить в несколько этапов. Они включают решение вопросов обеспечения финансирования, ремонта имущественного комплекса на улице Эйзенштейна, строительства новых студийных площадок, развития кинопроизводства и другие шаги.

"На базе студии будет формироваться экосистема для игроков рынка, которая включит в себя студийный комплекс, производящий традиционное кино и цифровой контент, творческий кластер документального и научно-популярного кино, маркетплэйс производства контента", - пояснила генеральный директор киностудии. Она отметила, что на первоначальном этапе основные средства для реализации стратегии будут получены преимущественно за счет реализации непрофильных активов киностудии.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой.

Теги
РоссияСлащёва, Юлиана Юрьевна
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