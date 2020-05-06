"Союзмультфильм" выплатил более 18 млн рублей авторских вознаграждений за 2019 год

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Регулярная проверка Минкультуры по выплатам авторских вознаграждений на "Союзмультфильме" нарушений не выявила, студия начислила более 18 млн рублей роялти за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову.

Как уточнили в Минкультуры, ведомство провело очередную регулярную проверку выплат авторских вознаграждений на "Союзмультфильме" в 2019 году. Авторы получают денежные средства от эфирной демонстрации произведений, продажи их записей на различных носителях, публичного воспроизведения. Также студия производит выплаты за использование образов персонажей фильмов с целью поддержки их создателей.

"Согласно итоговому отчету за 2019 год, "Союзмультфильм" начислил более 18 млн рублей роялти 123 получателям в долях, установленных законом, включая предусмотренные налоги и взносы. Это больше, чем в 2018 году, когда было выплачено 11,5 млн рублей, и в 2017 году - 16,3 млн. Такой рост связан с активным развитием киностудии в последние годы", - сообщила Любимова, чьи слова привели в пресс-службе.

Она добавила, что по итогам проверки выплат на киностудии "Союзмультфильм" не было выявлено нарушений.

По словам предправления студии Юлианы Слащевой, до 2017 года у "Союзмультфильма" существовали долги перед авторами, но они были полностью погашены за последние три года. "Суммарно, с учетом погашения долгов, расходы киностудии на авторские вознаграждения в 2017-2019 годах составили более 45 млн рублей. В настоящее время компания как законный правообладатель два раза в год в полном объеме выплачивает авторам вознаграждение", - подчеркнула она.