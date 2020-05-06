"Просмотр онлайн ассоциируется с самоизоляцией". Что ждет киноиндустрию после пандемии

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Валерия Высокосова, Людмила Филоненко/. Стриминговые сервисы, несмотря на рост их популярности, особенно в условиях пандемии, не смогут заменить привычные походы в кино. Люди вернутся в кинотеатры, как только позволит ситуация, уверены опрошенные ТАСС представители отрасли.

Однако, признают они, перемены неизбежны. Прежде всего из-за мер против распространения инфекции - так, зрителей придется рассаживать как можно дальше друг от друга, что может привести к подорожанию билетов. Однако, как считают собеседники агентства, желание людей смотреть фильмы на большом экране пересилит.

Не по пути Netflix

В России становление индустрии онлайн-сервисов произошло стремительнее, чем на Западе, - за последние несколько лет появился целый ряд отечественных стриминговых платформ, которые, как и американские, стали производить собственный контент, привлекая режиссеров. В их числе оказались Борис Хлебников (сериал "Шторм" для сервиса Start), Петр Буслов ("Домашний арест", онлайн-кинотеатр Premier), Жора Крыжовников ("Звоните ДиКаприо!", Premier) и другие.

Однако, как отметил главный редактор профильного журнала "Бюллетень кинопрокатчика" Александр Нечаев, не стоит ждать на российском рынке повторения успеха компании Netflix. "В чем сила Netflix? Исключительно в том, что компания два десятилетия строила свой бизнес, а потом выяснилось, что у Netflix пара десятков миллиардов долларов и они могут вложить сотни миллионов долларов в год в контент, вообще ни на кого не оглядываясь, у нас же ситуация совершенно иная. На российском рынке такого быть не может", - сказал он.

Тем не менее сериалы и фильмы, снятые для российских сервисов, все чаще получают авторитетные награды и премии. Так, "Текст" режиссера Клима Шипенко (платформа Start) был удостоен главного приза национальной кинопремии России "Золотой орел", сериал "Шторм" получил гран-при фестиваля в Южно-Сахалинске "Утро Родины" и будет отмечен спецпризом премии "Ника", а "Домашний арест" стал обладателем российской премии в области веб-индустрии.

Премьеры на онлайн-платформах

С момента введения режима самоизоляции российские сервисы фиксируют резкий рост своей аудитории. У многих из них число пользователей увеличилось более чем на 30%.

В нынешних условиях некоторые авторы решили не переносить премьеры из-за закрытия кинотеатров и выпустили свои фильмы онлайн. В их числе "Спутник" - картина, в которой снялись Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук. Он вышел одновременно на нескольких онлайн-платформах и поставил рекорды по просмотрам.

Но эксперты пока не склонны полагать, что такая форма дистрибуции станет приоритетной после пандемии. По словам Нечаева, коронавирус не создал никаких новых проблем для индустрии, он только ускорил то, что случилось бы и без него. "Давно была такая тенденция, что люди ходят в кинотеатр с большей охотой либо на громкие фильмы-события, фильмы-аттракционы и семейный контент, либо на продолжение франшиз. Средний сегмент - триллеры и среднебюджетные и малобюджетные фильмы, они в основном переезжали на платформы последние пять лет. И сейчас этот процесс ускорился", - пояснил собеседник агентства.

Эксперт обратил внимание, что аудитория онлайн-платформ сейчас резко увеличилась за счет предоставления бесплатного доступа пользователям на время пандемии. Если после окончания действия этих акций большая часть новых пользователей начнет платить за подписку, это может стимулировать российских кинопроизводителей делать контент специально для платформ, однако пока предпосылок к тому, что это станет массовым, нет.

"До сих пор самая эффективная монетизация контента одна - это кинодистрибуция в кинотеатрах. И я думаю, что ничего не изменится в среднесрочной перспективе. Да, какая-то часть контента безусловно переедет в онлайн. Но если мы говорим о каких-то реалиях, как только ограничительные меры будут сняты, люди немного отойдут от стресса,... они потихоньку будут возвращаться в кинотеатры", - уверен Нечаев.

С ним согласен и программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов. "Эта практика сейчас существует - на онлайн-платформах очень много премьер. Но при всем при этом намертво убить кинотеатры не удается, - констатировал кинокритик. - Кинотеатры всегда были одним из тех мест, где коллективное восприятие в российской традиции, еще и соборность, свойственная нашей культуре, находили свое выражение, поэтому ликвидировать кинотеатры не удалось телевидению, ликвидировать кинотеатры вряд ли удастся платформам, хотя жить им придется в других условиях с большими сложностями".

Онлайн vs офлайн

Как считает председатель ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, в ситуации с резко возросшей популярностью онлайн-платформ есть и плюсы, и минусы: люди поняли, что массу вещей можно смотреть в онлайне дома и не ходить в кинотеатр, но этого контента оказалось так много, что зрители устали выбирать. Кроме того, сказал он, у многих просмотр онлайн начинает ассоциироваться с самоизоляцией, после снятия ограничений люди захотят выйти наружу, в том числе и в кино.

В сети КАРО подчеркивают, что кинотеатры и онлайн-сервисы - разные формы просмотра, которые не могут быть взаимозаменяемыми. "Кинотеатры - это прежде всего развлечение. Люди приходят в кино, чтобы посмотреть фильм в обстановке, которую невозможно воспроизвести дома, получить новые эмоции. Это более яркий и запоминающийся опыт. Современные мультиплексы - это не просто большой экран, это еще невероятная атмосфера, объемный звук, богатое разнообразие закусок в кинобаре. Кроме того, большинство фильмов снимается для больших экранов, и только в кинотеатрах зритель может ощутить тот эффект, который задумал режиссер, поэтому мы уверены, что люди по-прежнему будут ждать выхода премьер в кинотеатрах", - отметил представитель сети.

В КАРО также прогнозируют, что после окончания режима изоляции людям понадобится какое-то время для возвращения к привычному образу жизни, но к моменту открытия кинотеатров зрители "будут готовы достаточно быстро вернуться в кинозалы (разумеется, при наличии средств)".

Когда восстановится прокат

Как отметил продюсер фильма "Спутник" Михаил Врубель, восстановление кинопроката может занять не один год. "На этот счет есть и благоприятные прогнозы, и пессимистичные, - сказал он. - По благоприятным - 2021 год должен стать рекордным, потому что будет огромное количество релизов, по пессимистичным - часть зрителей привыкнет смотреть кино дома и будет выбирать именно этот способ потребления контента <...> Думаю, восстанавливаться индустрия будет в течение трех лет. И кризис внесет свои коррективы".

В КАРО опасаются, что на сроках восстановления отрасли могут сказаться перенос ожидаемых премьер на осень и позже, а также заморозка кинопроизводства по всему миру. "Это приведет к тому, что в определенный период возникнет контентная пустота <...> Тем не менее многие кинопрокатчики уже заявили, что готовы выпускать премьеры сразу после открытия кинотеатров", - уточнил представитель сети.

Компания намерена привлекать зрителей в кинозалы альтернативным контентом, который выходил в рамках проекта "КАРО.Арт". "Это не только повторный прокат знаковых картин и ретроспективы, но и показы авторского кино, короткометражек, дискуссии и мастер-классы с кинематографистами, и многое другое", - напомнил собеседник агентства.

Представитель Объединенной киносети "Кино Окко", "Синема парк" и "Формула кино" подчеркивает, что скорость возвращения зрителей в кинотеатры после их открытия будет зависеть от совместной работы сетей и дистрибьюторов контента.

Как отмечают в ассоциации владельцев кинотеатров, на большом экране для привлечения зрителей нужно будет демонстрировать то, что не показывают онлайн. "Это должны быть большие фильмы, для большого экрана, для коллективного просмотра. Нам нужны блокбастеры, большое кино, которое не показывали в онлайне. Что-то масштабное, эпическое, как, условно говоря, "Титаник" или "Аватар", - считает Березин. По его мнению, сейчас очень важным будет запрос от кинотеатров продюсерам и дистрибьюторам - "нужно кино, которое можно смотреть на большом экране, кино, которое надо смотреть вместе".