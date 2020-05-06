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Фонд кино назвал лидерами отечественного кинопроизводства на 2020 год девять компаний

Для включения в рейтинг оценивалась деятельность кинокомпаний за последние 5 лет

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Девять компаний вошли в перечень лидеров отечественного кинопроизводства на 2020 год, в их числе впервые оказались "Водород 2011" и "Марс Медиа Энтертейнмент". Об этом сообщается на сайте Фонда кино.

Совещание совета Фонда кино в онлайн-режиме под председательством советника президента РФ по культуре Владимира Толстого состоялось в конце апреля. По итогам заседания был утвержден список компаний-лидеров отечественного кинопроизводства.

"В соответствии с методикой составления рейтинга при определении лидеров оценивалась деятельность кинокомпаний за последние 5 лет по следующим критериям: зрительская оценка - посещаемость фильмов компании в кинотеатрах нашей страны, за рубежом, а также их телевизионный рейтинг; профессиональная оценка - количество наград кинофестивалей и кинопремий, полученных выпущенными компанией картинами; продолжительность работы кинокомпании на рынке и количество выпущенных ею фильмов. В перечень лидеров вошли 9 кинокомпаний", - сообщили в фонде.

Впервые в перечень лидеров включили компании "Водород 2011" и "Марс Медиа Энтертейнмент". Также в список вошли "Арт Пикчерс Студия", "Базелевс", "СТВ" и другие.

Компании "Нон-Стоп Продакшн", "Продюсерская фирма Игоря Толстунова" и студия "Рок" утратили на 2020 год свой лидерский статус.

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