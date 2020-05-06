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Умер один из основателей группы Kraftwerk Флориан Шнайдер-Эслебен

Ему было 73 года

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Один из основателей немецкой музыкальной группы Kraftwerk Флориан Шнайдер-Эслебен умер после продолжительной болезни в возрасте 73 лет. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на компанию Sony.

Kraftwerk была основана в 1970 году, став в итоге одной из самых влиятельных электронных групп. Коллектив до сих пор дает концерты, участвует в крупных фестивалях.

Шнайдер-Эслебен участвовал в записи пяти альбомов, в группе выступал до 2008 года, считался одним из первопроходцев электронной музыки и краут-рока.

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Германия
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