Лановой, Лещенко и Розенбаум дадут концерт без зрителей к Дню Победы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Народный артист СССР Василий Лановой, народный артисты России Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Лариса Долина, Сергей Гармаш, Филипп Киркоров, Николай Басков, Николай Расторгуев и группа "Любэ", Валерия, заслуженные артисты России Григорий Лепс и Александр Маршал, певица Полина Гагарина и другие отечественные звезды эстрады, театра и кино 7 мая выступят без зрителей в "Крокус Сити Холле" с праздничной программой к Дню Победы. Концерт можно будет увидеть 9 мая в эфире Первого канала, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе соорганизатора, Государственного Кремлевского дворца (ГКД).

"Мы долгое время готовили масштабную концертно-театральную программу к 75-летию Победы для постановки на Красной площади 9 мая, но по известным причинам это откладывается. Поэтому было решено сделать новый концерт, который можно будет увидеть 9 мая по Первому каналу", - пояснил генеральный директор - художественный руководитель ГКД Петр Шаболтай.

Трансляция на Первом канале начнется в 14:00. В пресс-службе подчеркнули, что в ходе подготовки концерта уделяют большое внимание защите здоровья работников и артистов: помимо выполнения предписанных в нынешних условиях профилактических мер, каждый из участвующих в создании концерта прошел тестирование на коронавирус.

"Это большая ответственность делать концерт в нынешних условиях, - отметил главный режиссер ГКД Евгений Глазов. - Возникает много нюансов и сложностей, но мы не могли этого не сделать. День Победы - это святой и серьезный праздник, который должен состояться несмотря ни на что".