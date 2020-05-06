Умерла певица Милли Смолл

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Ямайская певица Милли Смолл, прославившаяся на весь мир хитом My Boy Lollipop, который она записала в 1964 году, умерла в Великобритании в возрасте 73 лет. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News, по информации которого причиной смерти певицы стал инсульт.

Sky News приводит слова основателя и продюсера звукозаписывающей компании Island Records Криса Блэквелла, назвавшего Смолл "человеком, который сделал [музыкальный стиль] ска международным". "Она была очень милым человеком. Очень нескучным, с отличным чувством юмора. Она была очень особенной", - добавил Блэквелл, который начал работать с певицей, когда она была еще подростком, и в 1963 году перевез ее в Великобританию.

Композиция, ставшая перепевкой одноименной песни 1956 американской певицы Барби Гэй, смогла добраться до второго места в хит-парадах США и Великобритании. Такого успеха Милли Смолл, впрочем, повторить более не удалось.

По информации газеты The Guardian, карьера певицы закончилась в 1970 году, она переехала в Сингапур, а в Лондоне вновь появилась в 1987 году, живя в бедности с дочерью.