{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умерла певица Милли Смолл

Ей было 73 года

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Ямайская певица Милли Смолл, прославившаяся на весь мир хитом My Boy Lollipop, который она записала в 1964 году, умерла в Великобритании в возрасте 73 лет. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News, по информации которого причиной смерти певицы стал инсульт.

Sky News приводит слова основателя и продюсера звукозаписывающей компании Island Records Криса Блэквелла, назвавшего Смолл "человеком, который сделал [музыкальный стиль] ска международным". "Она была очень милым человеком. Очень нескучным, с отличным чувством юмора. Она была очень особенной", - добавил Блэквелл, который начал работать с певицей, когда она была еще подростком, и в 1963 году перевез ее в Великобританию.

Композиция, ставшая перепевкой одноименной песни 1956 американской певицы Барби Гэй, смогла добраться до второго места в хит-парадах США и Великобритании. Такого успеха Милли Смолл, впрочем, повторить более не удалось.

По информации газеты The Guardian, карьера певицы закончилась в 1970 году, она переехала в Сингапур, а в Лондоне вновь появилась в 1987 году, живя в бедности с дочерью.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Бэнкси изобразил врача в образе супергероя
Художник нарисовал ребенка с фигуркой медсестры, которая напоминает летящего на помощь супергероя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС