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Пандемия коронавируса нового типа

Бэнкси изобразил врача в образе супергероя

Художник нарисовал ребенка с фигуркой медсестры, которая напоминает летящего на помощь супергероя

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Британский художник Бэнкси создал рисунок, на котором изобразил врача в образе супергероя. Фотографии своей последней работы он разместил в среду в Instagram.

На рисунке, предположительно выполненном мягким карандашом или углем, изображен ребенок, который сидит на полу и играет. В его левой руке - фигурка медсестры. С маской на лице и в развевающейся накидке она напоминает летящего на помощь супергероя. Фигурки классических супергероев из комиксов и фильмов - Бэтмена и Человека-паука - лежат рядом в корзине.

Свой пост Бэнкси прокомментировал всего двумя словами: game changer. Что в данном контексте можно перевести и понять одновременно и как "радикальная перемена", и как ребенок, меняющий свои привычки в игре. Пояснений художник не привел. Но в ситуации, когда в Великобритании и других странах мира настоящими героями стали врачи и медсестры, находящиеся на переднем крае борьбы с коронавирусом, смысл картины угадать не столь сложно.

В прошлом месяце художник уже опубликовал фото инсталляции, посвященной теме введенного в Великобритании 23 марта карантина. Главными героями проекта стали столь популярные в творчестве художника крысы, которые на этот раз переместились с улицы в ванную комнату. Нарисованные на стенах персонажи, символизирующие обычно подпольных борцов за независимость, "устроили" бардак в туалете - "раскачали" зеркало, "выдавили" пасту на стену, "размотали" по полу рулон туалетной бумаги, "повисли" на шнуре светильника.

Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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