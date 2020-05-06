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Музей изобразительных искусств Карелии получил 1 млн рублей на создание цифрового контента

К концу октября станут доступны онлайн мастер-классы для взрослых и детей по рисованию, а также серия из 15 подкастов с карельскими художниками

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 мая. /ТАСС/. Новые онлайн-курсы, экскурсии, видео- и аудиоконтент, необходимый для работы музеев в период карантина, создадут в Музее изобразительных искусств Карелии за счет гранта в 1 млн рублей, полученного за победу в конкурсе "Общее дело" благотворительного фонда Владимира Потанина. Об этом ТАСС рассказала завотделом развития карельского музея Наталья Козловская.

"В условиях карантина мы перешли в онлайн-формат, но мы четко понимаем, что нам не хватает качественного цифрового контента: видеороликов, подкастов, курсов дистанционного обучения. <…> Этот грант позволит сегодня усилить свое присутствие онлайн, стать более доступными, более понятными и интересными нашим целевым аудиториям, и побуждать их возращаться на наши ресурсы вновь и вновь", - сказала собеседница агентства.

Средства будут потрачены по трем направления: на закупку нового фото-, видео- и звукозаписывающего оборудования, на обучение сотрудников на фотокурсах и музейного SMM, на создание качественного цифрового контента. По словам Козловской, к концу октября появится серия из 15 подкастов с карельскими художниками, станут доступны онлайн мастер-классы для взрослых и детей по рисованию в разных техниках, а также первый дистанционный курс по коллекциям карельского музея.

"Сейчас у музея есть такой курс, но он основан на программе "Русского музея", то есть мы являемся посредником - набираем аудиторию. Мы видим, насколько это популярно и востребовано у нас: на период карантина более 140 заявок мы получили, и сейчас мы ставим перед собой задачу уже создать такие курсы на основе наших коллекций и фондов", - сказала Наталья Козловская.

Весь новый контент, созданный на деньги гранта, будет доступен бесплатно в социальных сетях и на сайте музея, на котором также доработают версию для слабовидящих. Также планируется адаптировать материалы для людей со слабым слухом с использованием жестового языка.

"У нас есть сотрудник в музее, который прошел обучение в Москве и владеет жестовым языком. Плюс у нашего музея есть хорошие контакты в музее современного искусства "Гараж". <...> Мы на этапе написания заявки [для конкурса] уже консультировались с ними по поводу такого рода видео, поэтому, я думаю, мы будем с ними активно сотрудничать по этому проекту", - отметила собеседница агентства.

О музее

Музей изобразительных искусств Республики Карелия был открыт в Петрозаводске в 1960 году в здании бывшей Олонецкой мужской гимназии, которую в разное время окончили художник Василий Поленов и крупнейший ученый-лингвист Филипп Фортунатов.

Музей обладает коллекциями иконописи российского Севера, декоративно-прикладного искусства, русской живописи, графики и скульптуры XVII-XX веков, а также собранием работ карельских художников XX века, в том числе посвященного карело-финскому эпосу "Калевала".

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