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"Мелодия" представила серию цифровых изданий к 180-летию со дня рождения Чайковского

Издания доступны на площадках "Яндекс.Музыка", YouTube Music и Spotify

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" к 180-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского представила серию цифровых изданий. Об этом ТАСС в четверг рассказали в пресс-службе компании.

В первый альбом вошли 50 наиболее популярных сочинений композитора. "Ярчайшие образцы музыки Чайковского звучат в исполнении выдающихся музыкальных коллективов, исполнителей-солистов и дирижеров нашей страны: Валерий Гергиев, Хибла Герзмава, Михаил Плетнев, Евгений Мравинский, Евгений Светланов, Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович, Леонид Коган, Сергей Лемешев, Ирина Архипова, Елена Образцова, Евгений Нестеренко, Галина Вишневская, Дмитрий Хворостовский", - рассказали в пресс-службе.

Отдельный релиз посвящен симфониям композитора, записанным Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио и Центрального телевидения в 1970-1980-е годы, дирижеры - Геннадий Рождественский и Владимир Федосеев.

Цифровой альбом "Чайковский. Неизвестные страницы" составлен из редко исполняемой музыки композитора, отдельный альбом будет посвящен полному собранию концертных произведений для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром.

Серия цифровых изданий уже доступна на площадках "Яндекс.Музыка", YouTube Music, Spotify, а альбом "Чайковский. Неизвестные страницы" выйдет 15 мая.

Из биографии

Петр Ильич Чайковский родился 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1840 года.

Чайковский создал более 80 произведений в самых разнообразных музыкальных жанрах. Творческое наследие композитора включает в себя 10 опер ("Евгений Онегин", "Орлеанская дева", "Пиковая дама", "Иоланта" и др.), три балета ("Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик"), симфонии (шесть пронумерованных и "Манфред"), четыре сюиты, концерты, хоровую музыку, более ста романсов и др. Среди наиболее известных оркестровых произведений Чайковского - увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", "Славянский марш", фантазия "Франческа да Римини", увертюра "1812 год".

Осенью 1893 года, находясь в Петербурге, Чайковский заразился холерой. После непродолжительной болезни 6 ноября (25 октября по старому стилю) 1893 года композитор умер в возрасте 53 лет. Похоронен в Петербурге на кладбище Александро-Невской лавры.

Имя композитора носит Московская консерватория, проводящийся в Москве с 1958 года международный музыкальный конкурс, концертный зал Московской филармонии, многие учебные заведения и музыкальные фестивали, город в Пермском крае и улицы в нескольких городах России. Мемориальные музеи Чайковского работают в Клину, Воткинске.

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