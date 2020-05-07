Премьера картины "Блокадный дневник" Андрея Зайцева о событиях войны планируется в 2021 г.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Выход фильма "Блокадный дневник", основанного на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминаниях очевидцев, планируется в 2021 году 27 января - в день полного снятия блокады. Об этом рассказал ТАСС режиссер Андрей Зайцев.

Премьера "Блокадного дневника" должна была состояться в мае текущего года, к 75-летию Великой Победы, но из-за пандемии коронавируса выход фильма пришлось перенести. В четверг создатели опубликовали трейлер картины.

"Мы планируем сначала показать его на фестивалях осенью - зимой этого года, у нас уже есть приглашения в конкурс от очень известных фестивалей, а выход в прокат пока мы планируем перенести на значимую дату 27 января 2021 года - день полного снятия блокады. Также мы завершаем сейчас работу над четырехсерийной сериальной версией фильма для телевидения и онлайн-платформ, так как в прокатную версию, идущую около 2 часов, не вошло много ценного материала", - рассказал Зайцев.

События картины разворачиваются в первую блокадную зиму. По сюжету молодая женщина, только-только похоронившая мужа, пешком через весь город идет к своему отцу, чтобы увидеть его последний раз и попросить прощения. Сценарий фильма написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.

Показать горькую правду

По словам режиссера, визуальных свидетельств эпохи - фотографий и кинохроники 1941-1942 годов - осталось очень мало, поэтому современные зрители не до конца понимают, в каком состоянии тогда находился город и его жители. Так, впервые в фильме будут показаны знаковые места, в том числе Невский проспект, Казанский собор, какими они были в феврале 1942 года.

"В нашем фильме мы попытались все это детально воссоздать, чтобы полностью погрузить зрителя в атмосферу блокадной жизни, чтобы они поняли и почувствовали, что пришлось пережить ленинградцам. Это удалось сделать благодаря кропотливой работе по детальному воссозданию города и быта художниками, самоотверженной, с полной отдачей, работе всех актеров, начиная с главных героев и заканчивая массовкой, а также с помощью сложной компьютерной графики", - пояснил он.

Как рассказал Зайцев, работа над картиной продолжалась три года, съемки проходили зимой 2017-2018 года в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях. Фильм снят киностудией "Сентябрь" при поддержке Минкультуры РФ, Фонда кино и Российского военно-исторического общества (РВИО). Создатели хотели оставить память о страданиях и подвиге ленинградцев для потомков, отметил собеседник агентства.

"Мне кажется, что про блокаду за столько лет до обидного мало снято. Фильмы можно пересчитать по пальцам. И, к сожалению, в них не всегда удавалось показать всю горькую трагическую правду о блокаде. Поэтому для меня блокадники, по крайней мере, в нашем кино, если так можно сказать, не отмолены, мы не отдали дань памяти их страданиям и подвигу в том объеме, которого требует эта важная тема. Нашим фильмом мы стараемся этот пробел частично восполнить", - заключил режиссер.