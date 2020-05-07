{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьера картины "Блокадный дневник" Андрея Зайцева о событиях войны планируется в 2021 г.

Фильм сначала покажут на фестивалях

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Выход фильма "Блокадный дневник", основанного на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминаниях очевидцев, планируется в 2021 году 27 января - в день полного снятия блокады. Об этом рассказал ТАСС режиссер Андрей Зайцев.

Премьера "Блокадного дневника" должна была состояться в мае текущего года, к 75-летию Великой Победы, но из-за пандемии коронавируса выход фильма пришлось перенести. В четверг создатели опубликовали трейлер картины.

"Мы планируем сначала показать его на фестивалях осенью - зимой этого года, у нас уже есть приглашения в конкурс от очень известных фестивалей, а выход в прокат пока мы планируем перенести на значимую дату 27 января 2021 года - день полного снятия блокады. Также мы завершаем сейчас работу над четырехсерийной сериальной версией фильма для телевидения и онлайн-платформ, так как в прокатную версию, идущую около 2 часов, не вошло много ценного материала", - рассказал Зайцев.

События картины разворачиваются в первую блокадную зиму. По сюжету молодая женщина, только-только похоронившая мужа, пешком через весь город идет к своему отцу, чтобы увидеть его последний раз и попросить прощения. Сценарий фильма написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.

Показать горькую правду

По словам режиссера, визуальных свидетельств эпохи - фотографий и кинохроники 1941-1942 годов - осталось очень мало, поэтому современные зрители не до конца понимают, в каком состоянии тогда находился город и его жители. Так, впервые в фильме будут показаны знаковые места, в том числе Невский проспект, Казанский собор, какими они были в феврале 1942 года.

"В нашем фильме мы попытались все это детально воссоздать, чтобы полностью погрузить зрителя в атмосферу блокадной жизни, чтобы они поняли и почувствовали, что пришлось пережить ленинградцам. Это удалось сделать благодаря кропотливой работе по детальному воссозданию города и быта художниками, самоотверженной, с полной отдачей, работе всех актеров, начиная с главных героев и заканчивая массовкой, а также с помощью сложной компьютерной графики", - пояснил он.

Как рассказал Зайцев, работа над картиной продолжалась три года, съемки проходили зимой 2017-2018 года в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях. Фильм снят киностудией "Сентябрь" при поддержке Минкультуры РФ, Фонда кино и Российского военно-исторического общества (РВИО). Создатели хотели оставить память о страданиях и подвиге ленинградцев для потомков, отметил собеседник агентства.

"Мне кажется, что про блокаду за столько лет до обидного мало снято. Фильмы можно пересчитать по пальцам. И, к сожалению, в них не всегда удавалось показать всю горькую трагическую правду о блокаде. Поэтому для меня блокадники, по крайней мере, в нашем кино, если так можно сказать, не отмолены, мы не отдали дань памяти их страданиям и подвигу в том объеме, которого требует эта важная тема. Нашим фильмом мы стараемся этот пробел частично восполнить", - заключил режиссер.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Юрист, бунтарь, любовник. Пять фактов о жизни Петра Чайковского
Ко дню рождения композитора
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС