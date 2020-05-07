Юрист, бунтарь, любовник. Пять фактов о жизни Петра Чайковского

Наверняка, если спросить иностранца о русских композиторах, это имя прозвучит первым. Петр Ильич Чайковский стал одной из эмблем нашей культуры, его "Щелкунчик" чуть ли не самый популярный детский балет, а "Танец феи Драже" из него узнают по первым нотам. Он положил на музыку произведения Александра Пушкина — "Евгений Онегин" и "Пиковая дама", которые ставятся по всему миру и считаются одними из самых востребованных в репертуаре оперного театра. Ну и что уж говорить о его Концерте для фортепиано №1, который играют лучшие пианисты в самых разных уголках планеты.

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Его личную жизнь любят обсуждать, о ней ходило много слухов при жизни композитора, из-за чего он тоже бесконечно мучился и страдал. Тайной была окутана и его смерть, а за смелый ход он поплатился нищетой. Но с другой стороны, можно в шутку сказать, что он был одним из первых фрилансеров в мире: нигде не работал, а произведения писал на заказ. Рассказываем, как в XIX веке совмещали работу и учебу, кто обращался к Чайковскому за его музыкой и как любил композитор. Чайковский был юристом Да-да, многие прославившиеся благодаря своему творчеству музыканты изначально получали совершенно другую профессию. Самый известный пример — это Александр Бородин, который до того, как написал свои симфонии, оперу "Млада", знаменитые камерные сочинения, занимался химией и даже защитил диссертацию, где изучал сходства мышьяковой и фосфорной кислот. Петр Ильич с самого детства занимался музыкой, его родители и сами играли на инструментах — на флейте, арфе, фортепиано — и горячо поддерживали эту страсть и в детях. Но вот поступать его отправили в училище правоведения, где будущий композитор выучился на юриста.

Но музыку юный Петя не оставлял. Он слушал и Михаила Глинку с его "первой русской оперой" "Иван Сусанин", и зарубежных коллег, например Джоаккино Россини, продолжал заниматься фортепиано и петь в хоре. В 1859 году Петр Ильич наконец получил аттестат и чин — титулярный советник. После этого он поступил на службу в Министерство юстиции и с 1861 года пытался совмещать работу и обучение в музыкальных классах Русского музыкального общества (которое потом станет Санкт-Петербургской консерваторией). Мучения его продлились недолго — в 1863 году он, по совету своего педагога Антона Рубинштейна, который был безоговорочно убежден в таланте юноши, бросает свои чиновничьи дела и погружается в пучину бедности и творчества. "Серьезные" композиторы не писали балеты, но только не Чайковский Петр Ильич, наверное, самый известный в мире автор балетной музыки. Когда ему пришлось взяться за один из первых своих балетов, Чайковский к тому времени уже написал оперу "Воевода" (постановка прошла в Большом театре), закончил оперы "Ундина", "Опричник", прошла премьера кантаты "В память 200-летия рождения Петра Великого" — короче говоря считался уже серьезным композитором. А такие, как тогда водилось, почему-то за балетную музыку не брались.

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Но несмотря на предрассудки, когда Чайковскому поступил заказ на "Лебединое озеро" от Дирекции императорских театров, он согласился и подошел к нему со всей ответственностью. История о заколдованных девушках и любви, которая преодолевает все преграды на своем пути, конечно, была близка композитору. Чайковский написал увертюру-фантазию "Ромео и Джульетта" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира, а еще, уже после "Лебединого озера", он воплотил в музыке другой сюжет драматической любви, написав фантазию для оркестра "Франческа да Римини" по одной из глав "Божественной комедии" Данте. Несмотря на тщательную работу над музыкой, премьера балета оказалась неудачной, о чем говорили многие балетоманы, и в итоге он сошел со сцены через восемь лет. Его перерождение случилось уже после смерти Чайковского, когда за это произведение взялись Мариус Петипа и его ученик. И вот тогда уже, именно с этой постановки, в истории русской хореографии открылась новая страница. История "Ундины" Кстати, опера "Ундина", которую он написал на одну из своих самых любимых поэм, никогда не ставилась. Он работал очень быстро, так как все ограничивалось жесткими сроками дирекции — оперу необходимо было представить осенью 1869 года, а Чайковский сел за партитуру в январе. И хотя он обещание свое не нарушил, "Ундина" так и не была поставлена. Расстроенный композитор уничтожил свою "Ундину", хотя любовь к ней у него осталась: еще не раз он обращался к этому сюжету, пытаясь написать то балет, то новую оперу.

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Кроме того, не все кануло в Лету. Какие-то отрывки, отдельные номера, разный музыкальный материал можно услышать в других произведениях Чайковского. Например, интродукция перешла в оперу "Снегурочка", одна из песен Ундины стала песней Леля, музыка дуэта влюбленных перешла в дуэт Одетты и Зигфрида в "Лебедином озере", а марш был использован в Симфонии №2. Чайковский хотел написать оперу с Чеховым

Это была одно из его самых трепетных желаний. Он испытывал большую симпатию к творчеству Антона Чехова, восхваляя его реализм, его язык, лирику и поэтичность. Эта любовь и уважение были взаимны, сам Чехов писал, что любил его музыку и готов стоять почетным караулом у крыльца композитора, — так сильно он любил музыку Чайковского. Среди всех русских авторов, не только музыкантов, но и художников, и литераторов Антон Павлович считал Чайковского вторым по значимости (после Льва Толстого) в русской культуре. И написать оперу они действительно могли, даже встречались, обсуждали сюжеты и варианты. Но, к сожалению, этого так и не случилось. В 1890 году Чехов, как известно, уехал на Сахалин, а великий композитор скончался через три года. О личной жизни Чайковского не говорят О, эти злые языки и распространители слухов! Сколько же можно найти разных статей о личной жизни Петра Чайковского, но концов тут не найти, а болтать можно бесконечно. Многие биографы считают композитора гомосексуалом, с чем он пытался активно бороться. Но на самом деле подтвердить это, как и опровергнуть, получается с трудом, можно только шифровать намеки в письмах и воспоминаниях современников.

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