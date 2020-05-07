Продюсер студии Ghibli выложил видео с пошаговой рисовкой Тоторо

ТОКИО, 7 мая. /ТАСС/. Один из продюсеров и бывший президент анимационной студии Ghibli Тосио Судзуки выложил видео с пошаговой рисовкой Тоторо. Ролик был размещен на одном из официальных образовательных каналов префектуры Айти в YouTube.

"Это то, что каждый из вас сможет сделать дома. Друзья, попробуйте нарисовать!" - написал Судзуки, у которого ушло около 40 секунд на то, чтобы нарисовать персонажа из картины "Мой сосед Тоторо" (My Neighbor Totoro, 1988). Одним из ключевых моментов при рисовании Тоторо, по мнению Судзуки, являются глаза. "Их нужно рисовать на максимально возможном расстоянии друг от друга. Это самое важное", - пояснил он.

Судзуки считается одним из самых успешных анимационных продюсеров за всю историю Японии. Тоторо, наряду с такими работами студии, как "Унесенные призраками" (Spirited Away, 2001) и "Ходячий замок" (Howl's Moving Castle, 2004), считаются культовыми произведениями японской анимации. Они получили десятки международных наград, включая премию "Оскар".

В Японии часто проходят выставки работ 71-летнего художника-аниматора. В ближайшие годы в префектуре Айти должен появиться парк развлечений, который будет создан на основе произведений студии Ghibli.