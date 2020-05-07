Госфильмофонд возглавила Елена Филатова

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Новым главой Госфильмофонда стала Елена Филатова. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-служба Министерства культуры.

"Елена Филатова возглавила ФГБУК "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации", - сказали в ведомстве. На этом посту Филатова сменила Николая Малакова, контракт с которым был расторгнут 30 апреля 2020 года.

Елена Филатова родилась 5 сентября 1972 года. Окончила Московский электротехнический техникум по специальности "Техник-программист" и Институт Бизнеса и Права по специальности "Управление предприятием".

Как сообщили в ведомстве, Филатова длительное время занимала различные руководящие должности в телерадиокомпаниях "Звезда" и "Московия". Участвовала в качестве исполнительного продюсера в организации прямых трансляций для Первого канала и ВГТРК, а также была исполнительным директором ряда документальных фильмов и шоу для федеральных телеканалов. В 2014 году стала исполнительным директором ООО "ДиджитаЛаб". С 2018 года Филатова работала генеральным директором ООО "Пайк Медиа Лаб", специализирующегося на телевизионном производстве и создании медиасервисов.