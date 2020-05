Парижский Disneyland предложил всем желающим сняться в новом клипе

ПАРИЖ, 7 мая. /ТАСС/. В новом клипе на песню Can You Feel The Love Tonight из мультфильма "Король Лев", который анонсировал парижский Disneyland, снимутся десятки людей. Заявку на участие в нем может подать любой желающий. О соответствующей акции сообщила пресс-служба парка развлечений.

"Спойте вместе с нашими артистами для нашего следующего видео! - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter. - Выкладывайте свои видео с хештегом #DisneylandParisAtHome до 10 мая, и, возможно, вас выберут!"

Главными участниками клипа станут артисты парижского шоу "Король Лев и ритмы Земли", которое показывали в парке развлечений до введения режима самоизоляции во Франции. Каждый из артистов записал видео из дома, на котором он поет песню из мультфильма. То же самое они предлагают сделать и всем желающим, говорится на сайте Disneyland.

"Вы можете участвовать и в массовке, танцевать, даже воссоздать известный момент [из мультфильма]", - говорят представители парка развлечений. Свое послание они сопровождают коротким видео для примера того, что ожидают от участников, а также ссылкой на английский и французский вариант знаменитой песни Элтона Джона. Видео можно разместить у себя в Twitter или Instagram, а также в комментариях к объявлению на странице Disneyland в Facebook.