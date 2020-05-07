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Умер бывший вокалист Bad Company Брайан Хоу

Ему было 66 лет

ТАСС, 7 мая. Бывший вокалист британской рок-группы Bad Company Брайан Хоу умер в возрасте 66 лет в США. Об этом в четверг сообщил портал TMZ со ссылкой на родственников исполнителя.

По данным портала, музыкант умер в частном доме в штате Флорида, где проживал в последнее время. Хоу долгое время испытывал проблемы с сердцем. В 2017 году у него случился инфаркт.

Брайан Хоу стал вокалистом Bad Company в 1983 году, он пришел на смену ушедшему в группу The Firm Полу Роджерсу. В составе Bad Company Хоу прославился не только как исполнитель, но и как автор песен. Большинство композиций на альбоме Holy Water (1990), получившем платиновый статус после продажи 1 млн экземпляров в США, были написаны им. Музыкант покинул группу в 1994 году, чтобы начать сольную карьеру.

Группа Bad Company была создана участниками британских рок-коллективов Free, Mott the Hoople и King Crimson в 1973 году. В первый состав группы кроме Роджерса входили барабанщик Саймон Кирк, гитарист Майк Ральфс и басист Боз Баррел. За время своего существования Bad Company успела записать 12 студийных альбомов. Последний альбом Stories Told & Untold был выпущен в 1995 году. Активный период творчества группы завершился в 2002 году, однако шесть лет спустя Роджерс объявил о возрождении Bad Company.

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США
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