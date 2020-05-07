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Пандемия коронавируса нового типа

Группа Iron Maiden отменила летние гастроли в России из-за коронавируса

Музыканты должны были выступить 30 июня в "Ледовом дворце" Санкт-Петербурга и 2 июля на московском стадионе "ВТБ-Арена"

ТАСС, 7 мая. Британская хеви-метал-группа Iron Maiden не сможет выступить в Москва и Санкт-Петербурге с туром Legacy Of The Beast летом из-за ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба организатора гастролей, компании T.C.I.

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Музыканты должны были выступить 30 июня в "Ледовом дворце" Санкт-Петербурга и 2 июля на московском стадионе "ВТБ-Арена".

"В связи со сложившейся ситуацией в мире на фоне эпидемии COVID-19 и ограничениями на проведение массовых мероприятий, концерты Iron Maiden в Москве и Санкт-Петербурге отменяются. Нам жаль, что ситуация влияет на наши с вами планы, но здоровье и безопасность артистов и зрителей прежде всего. Iron Maiden обязательно вернутся в Россию, когда обстановка в мире вновь наладится", - пообещали организаторы.

О процедуре возврата билетов концертное агентство сообщит по завершении нерабочего периода.

Группа Iron Maiden основана в 1975 году и считается одним из известнейших представителей новой волны британского хеви-метала. Основателем группы, автором большинства песен и бессменным лидером коллектива является бас-гитарист Стив Харрис. Iron Maiden продали свыше 100 млн копий альбомов по всему миру. За международные достижения коллектив в 2002 году был награжден премией Ivor Novello Awards, а в 2005 году музыканты были приглашены оставить отпечатки ладоней на Hollywood RockWalk в Лос-Анджелесе.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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