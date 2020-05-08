В Еврейском музее в Москве открывается выставка о Берлине в 1945 году

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Выставка и онлайн-платформа "Неизвестный Берлин. Май 1945 года" к 75-летию Великой Победы открываются в пятницу в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, сообщает сайт музея.

"Представленные на выставке фотографии показывают город сразу после падения Третьего рейха. На снимках можно увидеть не только разрушенный город, но и людей, участвовавших в его взятии. Среди них - маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, а также генерал-майор Матвей Вайнруб, режиссер Леон Сааков, писатель Константин Симонов, военный фотокорреспондент Евгений Халдей, оператор Ромен Кармен и многие другие", - говорится на сайте музея.

Избранные фотографии проекта и публичная онлайн-программа будут представлены на сайте. На нем будут доступны онлайн-экскурсии, концерт "Музыка концлагеря", состоящий из сочинений композиторов - узников лагеря Терезиенштадт, и премьера предметного спектакля-притчи "Мальчик, который победил войну" режиссера Михаила Плутахина и художника Ильи Юдовича. Премьера запланирована на 28 мая.

На онлайн-портале также можно будет ознакомиться с работами победителей и лауреатов конкурса видеороликов "Вахта героев" для московских школьников 5-11 классов, итоги которого были подведены экспертами 5 мая.

До снятия ограничений на работу культурных учреждений, введенных в Москве из-за пандемии коронавируса, выставка будет открыта только в сетевом режиме. "Как только ситуация позволит, музей откроет постоянную экспозицию и выставку "Неизвестный Берлин. Май 1945 года" для посетителей", - отметили в Еврейском музее.

Ожидается, что выставка продлится с 8 мая по 6 сентября 2020 года. Ее кураторами стали Елена Якович и Лия Чечик, генеральным спонсором - банк ВТБ. ТАСС является официальным информационным партнером выставки.