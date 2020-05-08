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Пандемия коронавируса нового типа

Десятки поэтов из разных стран участвуют в создании антологии "коронавирусного времени"

На сайте проекта публикуются тексты русскоязычных авторов, написанные во время и под влиянием карантина

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Десятки поэтов из разных стран принимают участие в создании виртуальной антологии стихотворений, написанных в период пандемии нового коронавируса и под ее влиянием. Международный проект под названием "Coronaverse - стихи коронавирусного времени" стартовал в конце марта в США, в настоящее время свой вклад в него внесли около 90 поэтов из США, России, Австралии, Бельгии, Белоруссии, Германии, Израиля, Италии, Канады, Молдавии, Турции, Украины, Франции, Эстонии. Об этом в беседе с ТАСС рассказала в четверг один из инициаторов проекта, сооснователь русско-американского издательства "КРиК" (KRiK Publishing House) Рика Кацова.

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"Мы собираем и публикуем на сайте проекта поэтические тексты русскоязычных авторов из разных стран, написанные во время и под влиянием карантина, - пояснила она. - Название проекта состоит из названия вируса corona и латинского verse, что означает - стих. Одна из идей проекта - проиллюстрировать, как ситуация с коронавирусом, карантином и самоизоляцией влияет на потенциал творческих людей, в данном случае поэтический. На сегодняшний день количество авторов уже приближается к 90, причем все они авторы с большим именем, известные поэты, в том числе Вера Павлова, Максим Амелин, Александр Городницкий, Вероника Долина, Вадим Степанцов и другие".

Роковые дни

"Сначала мы просто публиковали тексты, потом начали проводить встречи в формате видеоконференций, на которые приглашаем именитых авторов и экспертов в области культуры и литературы, читаем стихи, обсуждаем приметы современной жизни в условиях карантина и самоизоляции, - пояснила организатор. - Таким образом, проект стал уже мультимедийным. Например, недавно нам пришла идея "очеловечить" антологию с помощью видеороликов, когда поэты записывают на видео то, как читают свои произведения. Уже сегодня у нас собралась внушительная видеотека под общим названием "Coronaverse в лицах".

Со своей стороны, поэт и журналист Геннадий Кацов, который одновременно является соорганизатором и участником проекта, в беседе с ТАСС заметил, что "стихи, рожденные в это непростое время, свидетельствуют об иллюзорности, эфемерности нашей жизни, планов, рассуждений, а также придают любому сочинению некую материальную значимость, подлинность существования". "Ко всему прочему карантин - это удручающе и болезненно, так что опубликованные в рамках проекта материалы можно представить еще и как историю болезни, от которой поэтические тексты, надеемся, помогут излечиться, - сказал он. - Мы уверены, что и в период карантина, и в любую другую эпоху поэтам необходимо поделиться своим опытом, ощущениями, мыслями, радостью, тревогами с самими собой и читателями".

"Сегодня каждый из нас оказался в роли Робинзона Крузо, жизнь которого стала непривычной, нередко опасной и ежедневно повергает в состояние дискомфорта. Проект Coronaverse не только и не столько поэтическое собрание, посвященное отдельной теме, но и уникальный архив, который будет представлять ценность будущим поколениям, поскольку его создатели стали непосредственными свидетелями и участниками роковых для мира и истории дней", - уверен поэт. Опубликованные тексты различны не только по стилю и манере письма, но и по настроению.

Учитывая, что многие люди во время самоизоляции проводит большинство времени в интернете, антологию решено также выпускать виртуально. Антология "Coronaverse - стихи коронавирусного времени" постоянно пополняется новыми текстами.

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АвстралияБелоруссияБельгияЭстонияУкраинаКанадаСШАТурцияГерманияИталияРоссияФранцияМолдавияИзраильПандемия коронавируса нового типа
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