Проект "Как снимали войну" объединит 20 эпизодов о работе кинохроники в годы войны

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Проект "Как снимали войну", который объединит 20 короткометражных фильмов о фронтовых операторах и работе кинохроники в годы войны, будет выходить в течение лета и осени текущего года. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

"Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом "Кино-Театр.ру" запустила документальный проект "Как снимали войну", посвященный фронтовым операторам Великой Отечественной войны. Он представляет собой 20 короткометражных фильмов о том, как создавалась кинолетопись прошедшей войны", - рассказали в пресс-службе.

Первая серия проекта, опубликованная накануне Дня Победы, посвящена кинокамере "Аймо", которой пользовались операторы в период Великой Отечественной войны. Также короткометражки расскажут о фронтовых операторах и работе кинохроники в годы войны.

Как уточнили в пресс-службе, эпизоды будут выходить в течение лета и осени 2020 года, их задача - вернуть авторство анонимным кадрам военной хроники, отдать дань памяти тем операторам, которые с риском для жизни снимали важнейшие эпизоды того времени.

"С течением времени кадры Великой Отечественной войны "стерлись", утратили свою документальность, превратились в знаки общих понятий - "война", "героизм", "победа". Мы постарались вернуть хроникальным кадрам их изначальную конкретность, документальность, силу личного свидетельства. Ощущение того, что показанное на экране происходит здесь и сейчас. Иными словами, чувство "живой истории", - рассказал президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин, чьи слова привели в пресс-службе.

Монтажные листы операторов, в которых подробно описывалось все, что было снято за съемочный день, послужили источником для создания проекта. Авторы ставили задачу соединить пояснения и "ремарки" фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Проект создан при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта "Культура".