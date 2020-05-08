Мессия из мира рока. Как Боно пытается спасти планету

На первый концерт Боно, настоящее имя которого Пол Дэвид Хьюсон, пришли всего девять человек. Но мало кто об этом помнит, потому что через 40 лет он будет номинирован на Нобелевскую премию, станет одним из 100 величайших британцев (по опросам общественности), самым богатым музыкантом (в 2015 году), а многие верующие признают его музыку вдохновленной Богом. 10 мая солисту легендарных U2 исполняется 60 лет

U2, группа, которую собрал Боно, наверное, один из самых уникальных коллективов в современном мире. Хотя бы потому, что состав музыкантов не менялся с 1976 года, что большая редкость — всегда кто-то уходит, кто-то приходит по разным причинам. Но U2, кажется, благоволил сам Бог или какая-то другая сверхъестественная сила. Хотя история жизни Боно кажется довольно обыкновенной. Детство и смерть Родители Пола позаботились о религиозном воспитании детей, отдали их в специальную школу и посещали церковь. Жизнь семейства была проста и небогата, их дом находился в не самом благополучном районе Дублина, где процветали алкоголизм и преступность. Сам Боно рассказывает, что по улицам всегда шатались толпы детей без присмотра взрослых. Районы были обезличенными, поскольку были застроены коррумпированными строителями. После такого детства, где ему приходилось есть обеды из самолета (старший брат мальчика работал в авиакомпании и помогал своей семье таким образом), Боно говорит, что теперь счастлив питаться в дорогих ресторанах и никогда не позволит себе и своей семье употреблять что-то некачественное.

' YouTube / U2'

В 1974 году в семье случилась трагедия — мама Боно, Айрис Хьюсон, скончалась от церебральной аневризмы (расширение просвета артерии головного мозга, которое влечет за собой кровоизлияние). Потом, уже спустя годы, Боно много будет думать о смерти, напишет и посвятит матере песни I Will Follow, Lemon, Mofo и другие. Его близкий друг покончит с собой, и Боно будет часто вспоминать об этом. Но удивительно, что все это вырастет в абсолютно жизнеутверждающие, позитивные действия. Мысли и сомнения о смысле собственного существования у него переросли в желание бороться за свою жизнь и помогать тем, кто молится о ней. Он организовывает кампанию для поддержки бедных стран Африки, переводит часть своей прибыли в фонды и призывает делать это других. Он говорит, что злится на тех, кто в таком мире относится к жизни небрежно. Лидер и творец С самого первого дня, как на свет родились U2, Боно заявил, что он будет лидером группы, а еще вокалистом и автором песен. Пол признается, что они создали группу, но толком еще ничего не умели и роли в коллективе распределяли прямо по ходу. Один стал барабанщиком, другой взял бас, третий гитару. И стали вместе учиться, развиваться. Так на почве дружбы родился один из величайших коллективов современности.

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Первый концерт, наверное, как у многих музыкантов того времени, был немноголюдным. Больших промокампаний для новичков никто не разворачивал, да и сами они тогда вряд ли озадачивались вопросом поиска продюсера или лейбла. Их заметил случайно ирландский журналист Пол Макгиннесс, предложил им выступить на одном музыкальном конкурсе. Потом он стал их менеджером и пробыл в этом статусе целых 34 года. Победа на том самом конкурсе принесла юным U2 £500, а самое главное — возможность сделать первую студийную запись. Благодаря той первой кассете они подписали контракт со звукозаписывающим лейблом Island Records и выпустили свою серьезную дебютную пластинку Boy, с которой и отправились в свой первый тур — в Америку. И хотя залы клубов все еще пустовали, на концертах могло быть 60–70 человек, позже альбом назовут одним из самых успешных дебютов в истории рока. Юность и духовность U2 вдохновлялись тогдашними группами типа Joy Division или Television, это слышно по музыке их первого альбома. Но благодаря пронзительному голосу Боно, его стихам, которые все еще были юношескими, затрагивали тонкие темы, которые близки нежным неокрепшим подростковым умам, песни U2 обрели свое уникальное очарование. Наверное, и название появилось из атмосферы юности.

Именно эту пластинку — Boy — открывает трек I Will Follow, который написал Боно в 14 лет после смерти матери. Несмотря на то, что тексты его еще кажутся несколько путанными, экспериментальными и абстрактными, все же в них прослеживается религиозная тема. Впрочем, сама группа никогда не скрывала свой христианский настрой и веру, которую они пронесли с собой через всю жизнь. Боно всегда так или иначе обращается к Богу. Следующий альбом October и вовсе пронизан особой духовностью. Вот, например, трек Gloria, который пересекается с каноническим христианским гимном. Боно обращается к Богу за помощью, он говорит о том, что запутался, и просит помощи и поддержки. Он черпает вдохновение в Библии, потому этот альбом, несмотря на то, что впоследствии окажется самым неудачным за всю карьеру U2, столь религиозен. Война и любовь Боно — пацифист и христианин. И все в его жизни было по христианским законам: люби свою единственную, помогай тем, кто нуждается, будь добр, честен — и будешь вознагражден. В его жизни была только одна женщина. С Элисон Хьюсон они познакомились еще в школе в 1972 году, она очень поддерживала его после смерти матери. Через семь лет они поженились, и сейчас у супругов четверо прекрасных детей. "Америка построена на крови. И кровь все еще вопиет из ее земли. Люди, которые сделали Америку своим Новым Светом, приобрели плохую карму, жестоко обращаясь с местным населением и культурой", — сказал он однажды. Боно против насилия и часто выступает против войн. В свои школьные годы певец даже чуть не стал жертвой теракта. Спустя 15 минут после того, как он покинул кафе, где любил пить кофе и читать музыкальные журналы, здание разнесло на куски: там взорвалась бомба. Потому он не понаслышке знает, что такое террор.

' YouTube / U2'

Один из самых знаменитых треков группы Sunday Bloody Sunday о том, что в многострадальной Ирландии, раздираемой то войнами, то противоречиями на любую тему, называют "кровавыми воскресеньями". Сами U2 подчеркивают, что не связывают текст песни с каким-то определенным днем (1920 или 1972 годов), делая упор на другую идею — призыв к толерантности к любым вероисповеданиям, а также к воздержанию от насилия. Барабанщик группы Ларри Маллен говорит, что песня совсем не о том, как в один день люди перестреляли друг друга.

Нас интересуют отношения между людьми, а не политика. Когда ты упоминаешь Северную Ирландию, Sunday Bloody Sunday, люди думают: "О, это когда 13 католиков были застрелены британскими солдатами". Но эта песня не об этом. Это был инцидент, самый известный инцидент в Северной Ирландии, и это мощный способ заявить: "Сколько? Сколько еще мы будем с этим мириться?" Мне неважно, кто есть кто, — католик или протестант, неважно. Люди умирают каждый день из-за злобы и ненависти, а мы продолжаем говорить: "Зачем, какой в этом смысл?" <...> Давайте забудем о политике, перестанем стрелять в друг друга и просто сядем за стол и поговорим Ларри Маллен барабанщик группы U2

Боно собирал средства на приюты, организовал кампанию, призывающую простить многомиллионные долги беднейших стран мира, встречался с главами стран "Большой восьмерки", в том числе и с президентами США Биллом Клинтом и Джорджем Бушем — младшим, а еще с Папой Римским, и разговаривал с ними со всеми об этом, напоминая, что в политической игре можно забыть о самом важном — простых людях. Боно говорит, что политики должны нервничать, видя его, ведь он представляет сирых и убогих.