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75-летие Победы

Швыдкой раскритиковал современное кино о войне за недостаток гуманизма

Советское искусство, связанное с войной, создавало великие произведения, считает спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Современное кино о войне лишено того гуманизма, которым были пронизаны советские картины на эту тему, зрителям "показывают стрелялки", в которых на первый план выходит героическая мифология. Такое мнение выразил в ходе онлайн-презентации доклада "Не забудем, но простим? Образ войны в культуре и исторической памяти" клуба "Валдай" спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Как подчеркнул Швыдкой, советское искусство, связанное с войной, создавало великие произведения, поскольку "война для искусства - это ослепительный, белоснежный свет трагедии".

"Человек перед лицом смерти становится человеком в самом высоком смысле этого слова. Сегодня, к сожалению, нам показывают много стрелялок, в которых этой темы нет, сегодня слишком много попыток создать как бы героическую мифологию, в ней нет человека. Советское послевоенное искусство обладало одним качеством - оно было антивоенным, оно было пронизано идеями гуманизма", - пояснил он.

По словам спецпредставителя президента, советские военные картины позволяли зрителю увидеть, что человек, защищающий на войне гуманистические ценности, становился "человеком в высшем смысле".

"Память о войне - память о том удивительном, феноменальном, неповторимом, к сожалению, в истории советского союза моменте, когда народ объединился перед лицом угрозы исчезнуть со страниц истории. Я думаю, что это нужно понять и к этому нужно обращаться, потому что по-другому думать о войне мы не сможем. Конечно, война - это герои, но тот, кто не понимает, что война - это трагедия, тот не должен вообще прикасаться к истории войны", - заключил он.

Теги
РоссияШвыдкой, Михаил Ефимович75-летие Победы
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