Гарик Сукачев в июне приступит к созданию фильма об аборигенах Сахалина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Российский музыкант Гарик Сукачев совместно со специалистами Русского географического общества (РГО) в июне приступит к проекту по созданию документального фильма о народе Айны, который в древности населял Сахалин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РГО.

"Гарик Сукачев снимет документальный фильм об острове Сахалин и его древних обитателях - народе айны. Уже во второй половине июня он планирует направиться на Сахалин для осмотра и определения локаций съемок. РГО оказывает поддержку проекту", - говорится в сообщении.

Как рассказал Сукачев в интервью РГО, в работе над фильмом ему помогает региональное отделение общества в Южно-Сахалинске. Они уже прислали материалы и обозначили важные для фильма аспекты сюжета. В проекте будут использованы уникальные материалы из архива РГО, в частности, единственные сохранившиеся фотографии о быте айнов, сделанные в конце XIX века сотрудником РГО.

"У Сахалина богатейшая история, рассказать которую и важно, и интересно. Это и история каторги, и Русско-японская война 1904-1905 годов, это освобождение острова, объем информации колоссальный. Я планирую в июне отправиться туда на две недели", - говорится в сообщении со ссылкой на режиссера.

Айны - древнее племя охотников и рыболовов, поклонявшееся духам природы, населяло Японские и Курильские острова, Камчатку, Сахалин и небольшую территорию в низовьях Амура. Этот народ ни по культуре, ни по антропологии не был похож на других обитателей Дальнего Востока. Вопрос о его происхождении до сих пор остается открытым, как и о принадлежности айнского языка к какой-либо языковой группе. У айнов отсутствовала государственность и письменность, а вся история передавалась устно из поколения в поколение. В настоящее время этот народ остался только на территории Японии, где его численность не превышает 25 тыс. человек.

Ранее Гарик Сукачев снял по собственным сценариям художественные фильмы "Кризис среднего возраста" (1997), "Праздник" (2001) и "Дом Солнца" (2010). Исполнял роли в фильмах "Роковые яйца" по повести Михаила Булгакова (1995, режиссер Сергей Ломкин), "Небо в алмазах" (1999, Василий Пичул), "Француз" (2004, Вера Сторожева), "Жмурки" (2005, Алексей Балабанов), "Птица" (2016, Ксения Баскакова). Кроме того, в 2016 году при поддержке РГО Сукачев снял документальный фильм "То, что во мне" о своем путешествии на мотоцикле по Чуйскому тракту до монгольской границы, об Алтайском крае - родине кинорежиссера Василия Шукшина (1929-1974).